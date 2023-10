Mansory má na konte ďalší kontroverzný výtvor. Špeciálne Ferrari zabalilo do tyrkysovo-čiernej farby a nadelilo mu až 830 koní

O pohon sa stará majestátny 6,5-litrový dvanásťvalec, ktorý dostal výkonnostný doping.

Renomovaný nemecký úpravca len nedávno upravil nový Land Rover Defender podľa svojich ideálnych predstáv a najnovšie sa už Mansory chváli ešte pôsobivejším a extravagantnejším výtvorom.

Do rúk sa mu totiž dostalo dvanásťvalcové 812 GTS. V čase predstavenia išlo po dlhých 50 rokoch o sériovo vyrábané a počtom kusov nelimitované Ferrari, ktoré nemá strechu a súčasne má V12-ku pod kapotou. Označením odkazuje na slávnu Daytonu, čiže model 365 GTS/4.

V podaní Mansory však dôkladne upravený model nesie názov Stallone Tempesta Nera Verde. Exteriér dostal tyrkysový lak, ktorý sa postupne prelína do čierneho odtieňa. Cez celú karosériu sa nesie pás tradičnej trikolóry značky, ktorý umocňuje výnimočný celok.

Ten je navyše v zmysle tradícií osadený o kompletný karbónový balík – nový predný nárazník so splitterom, kapota, bočné prahy, zadný nárazník s výrazným difúzorom a obrovské krídlo.

V obdobnom farebnom duchu sa nesie aj interiér, ktorý bol celý prečalúnený. Rovnako pribudli dodatočné karbónové dekóry aj viaceré emblémy Mansory. Nemenej zaujímavé je to aj pod kapotou. O pohon sa stará majestátny 6,5-litrový dvanásťvalec, ktorý dostal výkonnostný doping. Ferrari 812 GTS ponúka sériovo 588 kW/800 koní a krútiaci moment 718 Nm pri 7 000 ot./min. To sú naozaj impozantné údaje, nebolo by to Mansory, keby sa s takýmito parametrami uskromnilo.

V rámci vylepšení tak došlo k navýšeniu výkonu až na úroveň 611 kW/830 koní a 740 Nm. Zrýchlenie z pokoja na rýchlosť 100 km/h tak tyrkysovo-čierne Stallone Tempesta Nera Verde zvládne len za 2,8 sekundy a maximálna rýchlosť sa posunula až na hranicu 345 km/h.