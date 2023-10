GALÉRIA: Ako by vyzeral James Bond, keby ho hral Timothée Chalamet alebo Daniel Radcliff. AI má odpoveď

Ako by vyzerali známi herci v role agenta 007?

Vieš si v role Jamesa Bonda predstaviť niekoho iného ako Daniela Craiga či legendárneho Seana Conneryho? Daniel Craig hviezdil v poslednej „bondovke“ Nie je čas zomrieť, v novom filme si rolu agenta 007 zahrá niekto iný. V hre je niekoľko známych mien ako Idris Elba, Aaron Taylor Johnson, Henry Cavill či Regé-Jean Page.

Používateľ DonkManRobinson91 na Reddite však pomocou AI nástroja Midjourney vyskúšal pracovať s rôznymi ďalšími menami. Do ikonickej postavy „obsadil“ napríklad Daniela Radcliffa či aktuálneho miláčika Hollywoodu Timothéeho Chalameta. Posvietil si aj na staršie herecké legendy, ako Hugh Jackman, Tom Hardy či Jude Law. Ľudia v komentároch sa zhodli na tom, že na túto rolu sú niektorí herci príliš mladí. „Chalamet a Holland by to možno mali vyskúšať, až keď budú starší. Na túto postavu vyzerajú príliš mlado. Holland by sa možno hodil ešte viac ako Chalamet. Ostatných si viem taktiež predstaviť,“ komentujú používatelia sociálnej siete.

V galérii nižšie si pozri, ktorým hercom doprial klasický „James Bond look“ v smokingu s prísnym pohľadom. Kto je tvoj najväčší favorit?