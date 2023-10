V hororovej hre Don’t Scream nesmieš kričať, inak bude Game Over

Hra Don’t Scream je veľmi špeciálna. Ako už názov napovedá, hráč by v nej nemal kričať. Ide o hororový indie titul, v ktorom na hráča vyskakujú príšery a iné strašidlá, takže je jednoduché zľaknúť sa.

Ak to však urobí, nastane Game Over a musí začať odznovu. Pre plný zážitok treba mať k PC pripojený mikrofón, ktorý načúva, či hráč vydáva nejaké zvuky. Počas hrania je povolené rozprávať sa potichu, ale hlasné výdychy a krik automaticky znamenajú koniec hry.

Hru vyvíja nezávislé duo tvorcov Joure & Joe a v early access prístupe vyjde 27. októbra. Jej prejdenie zaberie len 18 minút, no až do plného vydania plánujú tvorcovia pridať do hry viac úloh, príbehu a strašidelných scén. Celá hra je v štýle found footage filmov, niečo ako Blair Witch.

My wife has been the main play tester for this game! I've put her through so much, lol ♥️ pic.twitter.com/yCdjvlkBOG