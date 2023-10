Videli sme dve nové časti francúzskej krimi série Lupin. Oplatilo sa na ňu čakať a prečo si Assane vykope vlastný hrob?

Najnovšia séria Lupina je ako slabší odvar Money Heistu, pri ktorom ťa neobíde ani kvalitná dávka humoru. Túto chuťovku zhltnú aj tí, ktorí vyslovene netúžia po štýle francúzskej kinematografie. Omar Sy v úlohe Assana je totiž skvelý magnetom na úspech.

Tretia séria francúzskeho krimi seriálu Lupin streamuje od včera 5. októbra na Netflixe a my hneď po pozretí prvých dvoch epizód môžeme vyhlásiť, že sa naozaj oplatilo čakať. Tvorcovia si pre nás po takmer dvojročnej pauze nachystali štedrú nádielku, pri ktorej sa ti ani minúta pri telke nebude zdať zbytočná. Keďže sa novinke darí úspešne zachovať svoj jedinečný rukopis, Lupin aj naďalej zostáva skvelým kandidátom na „comfort series“.

Geniálny scenár ti už tradične ponúka dostatočnú dávku nevtieravého humoru, obľúbené postavy a strhujúce prostredie Paríža. Tentoraz sa však nezaobídeme ani bez poriadnej nálože prekvapení a emócií. Charizmatický herec Omar Sy si totiž so svojou postavou džentlmenského lupiča Assana Diopa (aka Lupin) prejde nečakanými výzvami, akou je aj nafingovanie vlastnej smrti. Pre jeho herecké umenie nie je žiadna výzva priveľká. Čítaj ďalej, no pozor na spoilery.

V tretej sérii pôjde viac ako len o krádež. Zdroj: Emmanuel Guimier/Netflix

Lupin je v koncoch, no nevzdáva sa

Premiérová časť najnovšej série nás zavedie do roku 2021 a slnečného Marseille, kde sa Assane po incidente s rodinou Pellegriniovcov stiahol do úzadia. Namiesto sarkastického úsmevu (ktorý máme tak radi) nás hlavný protagonista privíta v návale neistoty a smútku. Jeho manželka Claire (Ludivine Sagnier) a syn Raoul (Etan Simon) musia totiž v dôsledku jeho činov znášať nátlak verejnosti a dotieravých médií. Keď sa Assan kvôli nim rozhodne vrátiť a Claire navrhne spoločný útek z Francúzska, dotknutá žena ho schladí jedinou vetou: „Ty nie si hrdina. Ty si srab.“

Lupin je v koncoch. Kvôli rodine sa však vráti do Paríža. Zdroj: Emmanuel Guimier/Netflix

V skúsenom lupičovi sa tak razom objaví motivácia zmeniť svoj život, no predovšetkým život svojej rodiny k lepšiemu. Svojmu najlepšiemu priateľovi Benjaminovi Ferelovi (Antoine Gouy) prezradí, že má nový a poriadne nebezpečný plán, ktorý mu zarobí balík. V tomto momente je divákovi jasné, že dôvtip a mierna arogancia, ktorá túto postavu robila zaujímavou, sú späť, a my sa tešíme, že to Lupinovi stále páli.

Ako inak, aj v tomto prípade je stredobodom veľkého plánu práve krádež luxusného šperku. Náhrdelník Márie Antoinetty z druhej série teraz vystrieda slávna čierna perla Arii Poerava. Pre Lupina má nevyčísliteľnú hodnotu, a to z jediného dôvodu – jej krádež mu pred rokmi nevyšla, a preto je jediným nepodarkom na jeho zozname.

Jedným z najlepších momentov prvých dvoch epizód je práve časť, keď Lupin verejne oznámi svoje plány ukradnúť perlu, vďaka čomu má polícia k dispozícii miesto, dátum aj čas krádeže. Divák sa tak pristihne so širokým úsmevom a v očakávaní, ako Lupin svoj geniálny plán dotiahne dokonca. Úspech mu totiž zaistí aj starý priateľ Bruno (Pierre Lottin), ktorý sa vydáva za člena polície a postará sa o všetky bezpečnostné opatrenia, ale aj útek von.