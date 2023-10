Rastúci trend ubytovania na samote

S moderným tempom života a s narastajúcimi pracovnými stresmi hľadá stále viac a viac ľudí vhodné útočisko, ktoré jednotlivcom ponúkne vytúžený oddych od veľkomesta či pracovných povinností.

Medzi hlavné dôvody, prečo ľudia uprednostňujú ubytovanie na samote, patrí túžba uniknúť od stresov každodenného života. Samota totiž poskytuje ideálnu príležitosť na oddych, získanie nových síl a obnovenie narušenej psychickej pohody. Pre mnohých ľudí je ubytovanie na samote príležitosťou znovu sa pripojiť k prírode. Vysoký stresový životný štýl v meste môže odtrhnúť ľudí od prírody, čo môže v konečnom dôsledku viesť k strate spojenia s okolím a zhoršeniu duševného a fyzického zdravia.



S neustálym rastom technológií a digitálnej závislosti sa stáva stále ťažším aj odpojenie od virtuálneho sveta. Ubytovanie na samote často poskytuje obmedzený prístup k internetu a elektronike, čo je pre mnohých hostí vítanou príležitosťou na digitálny detox. Táto odmlka od online sveta umožňuje hostiteľom sústrediť sa na reálne vzťahy a byť prítomní v danom okamihu.



S nárastom dopytu po ubytovaní na samote sa zvyšuje aj dostupnosť takýchto miest na celom Slovensku. „V poslednom roku sme zaznamenali výrazný nárast ubytovaní, ktoré návštevníkom poskytujú dokonalé súkromie a pokoj. Medzi najobľúbenejšie patria chaty na prenájom v prírode, no nárast zaznamenávame aj pri glampingových zariadeniach,“ vyjadril sa Tomáš Császári, marketingový manažér ubytovacieho portálu MegaUbytovanie.



Rastúci trend zaznamenali aj u susedov v Českej republike. „Popularita ubytování na samotě narůstá od covidových let, kdy si lidé začali spojovat soukromí s bezpečností. Nejvíce rezervovanými ubytovacími zařízeními tak jsou převážně chaty a chalupy umístěné mimo civilizaci či s dostatečným zabezpečením soukromí,“ povedala Dita Štěchová, špecialistka zákazníckej podpory ubytovacieho portálu MegaUbytko.



S rastúcou dostupnosťou a rozmanitosťou samotných ubytovaní je ubytovanie na samote dostupným a atraktívnym spôsobom, ako stráviť kvalitný čas mimo mestského života. Tento trend ponúka ľuďom príležitosť nájsť vnútorný pokoj, odpojiť sa od virtuálneho sveta a opätovne nájsť spôsob ako žiť v prítomnom okamihu. Ak preto hľadáte oddych od hektického každodenného života a rušných stresov modernej doby, ubytovanie na samote by mohlo byť presne tým, čo potrebujete.