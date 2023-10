DIY vychytávky do bytu, ktoré nezruinujú tvoju peňaženku: Takto si vytvoríš štýlový interiér za málo peňazí

Ak patríš medzi kreatívne duše, máme pre teba DIY vychytávky, ktoré ti urobia radosť. Tvojmu príbytku dodajú „štýl“, a čo je najdôležitejšie, poteší sa najmä tvoja peňaženka.

Tušil si, že si stolík dokážeš vytvoriť aj z obyčajnej misky či kvetináča? Ukážeme ti „hacky“, vďaka ktorým si dokážeš doma vytvoriť štýlové doplnky či nábytok. A čo je najdôležitejšie, nebudeš potrebovať veľa peňazí. Inšpiruj sa v článku.

Stolík z IKEA misky

„Hack“ s obyčajnou drevenou miskou z obchodného domu IKEA ovládol internet. Ide o bežný doplnok do kuchyne, v ktorom môžeš miešať šaláty či cesto, no dá sa z neho vytvoriť aj dizajnový stolík. Na Tiktoku nájdeš „milión“ videí, ktoré ti s celým procesom pomôžu. Výsledok naozaj stojí za to a samotná miska ťa vyjde len 15,99 eura. Budeš ich, samozrejme, potrebovať viac. Následne ti bude stačiť už len doska, ktorú namaľuješ a prilepíš na misky. Vo videu je použitá okrúhla doska, no necháme to na teba. Asymetrický tvar by tiež nevyzeral zle, že?

„Upgradni“ nudný kvetináč

Kto by to bol povedal, že z obyčajných kvetináčov dokážeš doma vyrobiť niekoľko kúskov, ktoré ozvláštnia tvoj interiér. Ide o veľmi lacnú záležitosť, jeden stojí 11,79 eura. Na celý proces budeš potrebovať lepidlo a akúkoľvek farbu. Z nenápadného kúska môžeš doma vytvoriť niečo, čo si hneď tvoja návšteva všimne. V e-shope s nábytkom kúpiš takýto „hotový“ kvetináč za 133 eur.

Štýlový kvetináč zoženieš v e-shope za 133 eur, ty ho môžeš mať za pár eur. Zdroj: www.luxoliving.dk

Držiak na knihy alebo magazíny

Časopisy, ale aj knihy predstavujú v byte doplnok, ktorý určite okrášli celý priestor. Ak chceš, aby v interiéri predstavovali dizajnový doplnok, skús si vyrobiť „držiak“, kde dokonale vyniknú. Budeš potrebovať dve dosky, za ktoré zaplatíš len 6,20 eura. V e-shope s nábytkom by si takýto stojan kúpil za 70 eur. Ty si ho však môžeš doma vyrobiť za pár eur.