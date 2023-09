Chiara Ferragni ťa naučí, ako sa obliekať. Toto je 5 dokonalých fitov talianskej módnej ikony, ktoré ťa posadia na stoličku

Najsledovanejšia Talianka na Instagrame ukázala v domácom prostredí kombinácie, ktorých inšpiráciou urobíš správny krok.

Rodinu Ferragni by sme mohli označiť za európsku verziu klanu Kardashian, a to vrátane vlastnej šou s názvom The Ferragnez. Najvýraznejšou tvárou rodiny je Chiara Ferragni, ktorá sa stala známou vďaka módnemu blogu The Blonde Salad a dnes je najsledovanejšou Taliankou na Instagrame, keď jej život sleduje skoro 30 miliónov ľudí.

Úspešná podnikateľka a zároveň mama dvoch detí na plný úväzok (s opatrovateľkami za chrbtom) patrila medzi najväčšie hviezdy na týždni módy v Miláne a v domácom prostredí predviedla sériu skvelých outfitov, na ktoré sa pozrieme bližšie.

Ferragni sa počas prehliadok The Attico, Prada, Gucci Tod's či Ferragamo predviedla v modeloch, v ktorých ukázala svoj sexepíl, ale aj cit pre jedinečné kombinácie. Chiara má módu v krvi. Presvedč sa o tom sám/sama.

Chiara Ferragni pred prehliadkou módneho domu Prada v Miláne. Zdroj: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Prada

Zatiaľ čo v prvý deň týždňa módy ukázala Chiara Ferragni pomerne nevýrazný outfit na prehliadke Fendi, o 24 hodín neskôr zavítala na ostro sledovanú šou módneho domu Prada v neprehliadnuteľnom modely v červenej farbe.

Pred fotografov sa talianska módna ikona postavila v sukňovom kostýme s nadrozmerným sakom zo štruktúrovanej kože, pod ktorým mala oblečenú košeľu a športový vrchný diel s ikonickým trojuholníkovým logom Prada. Ako doplnok zvolila nadčasovú koženú kabelku Prada Arqué v čiernej farbe so zlatými prvkami vrátane loga, ktorá je v online obchode dostupná za 1 900 eur. Outfit dotvorila sofistikovanými čiernymi topánkami na podpätkoch a decentnými šperkami.

Ferragni v uliciach Milána pred prehliadkou značky Tod's. Zdroj: Arnold Jerocki/Getty Images

V úplne odlišnom štýle prišla Chiara Ferragni na prehliadku jednej zo svojich obľúbených značiek Tod's. Na šou sa predviedla v elegantnom predĺženom saku, vďaka čomu slúžilo ako šaty. Naplno tak využila svoju výšku 180 centimetrov a vyzerala božsky. Chválime aj tonálnu sivú košeľu a výber doplnkov v podobe koženej kabelky do ruky z dielní Tod's aj slnečných okuliarov s efektom mačacích očí Ray-Ban, ktoré kúpiš za približne 160 eur cez online obchod Farfetch.

Takto si predstavujeme dokonalý nadčasový outfit, ktorý je fresh v súčasnosti a bude aj o ďalších päť či desať rokov.