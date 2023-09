Aké novinky budú v kinách v októbri? Uvidíme najlepší film roka od DiCapria či návrat Jigsawa v SAW X a Johnnyho Deppa

Október nebude len halloweenskym mesiacom. Do kín sa dostanú najlepšie hodnotené filmy roka, ktoré v divákoch navždy zanechajú nezmazateľnú stopu.

Október je ďalší mesiac, keď si diváci počas niektorých víkendov budú musieť vybrať, ktorý film chcú vidieť radšej. Každý týždeň budú premiérovať buď zaujímavé novinky, alebo adepti na Oscara, očakávané filmy s hollywoodskymi hviezdami či zábavné jednohubky. Samozrejmosťou je aj patričná dávka hororov, keďže koncom mesiaca svet oslavuje Halloween. Aké najzaujímavejšie filmy teda vyjdú v kinách v októbri?

Úsvit – 5. október

Príjemne štylizovaná dráma hovorí o predsudkoch voči intersexuálnym ľuďom v tridsiatych rokoch minulého storočia, o postavení žien a o boji kapitalistov s proletárskou triedou. Poukazuje na to, ako si ľudia počas histórie veľakrát mysleli, že sú moderná spoločnosť, no opak bol pravdou.



Úsvit stojí na silnom motíve, režisérskej vízii a skvelom hereckom výkone Elišky Křenkovej v hlavnej úlohe. Do kontrastu stavia prírodu a industrializáciu, mesto a dedinu, ale aj mužov a ženy.



Lúzri z Wall Street/Dumb Money – 5. október

Partia amatérskych investorov sa v roku 2011 na internete rozhodla ukázať, aká je burza na Wall Street krehká a organizovane navyšovali hodnotu spoločnosti GameStop.

Odporúčané Nové filmy a seriály v septembri 2023

Z nerdov za počítačmi sa stali v priebehu niekoľkých dní milionári a nikto nechápal, čo sa to vlastne stalo. Vo filme sa predstavia Paul Dano, Seth Rogen, Nick Offerman či Sebastian Stan. O réžiu sa postaral talentovaný Craig Gillespie, ktorý nakrútil skvelú snímku I, Tonya s Margot Robbie.



SAW 10 – 5. október

Hlavným záporákom bude John Kramer alias Jigsaw (Tobin Bell) z prvých troch častí. Dej desiatej časti sa bude odohrávať medzi jednotkou a dvojkou, keď zúfalý John skúsi experimentálnu liečbu v Mexiku. Zistí však, že tam ľudí iba klamú a ťahajú z nich peniaze. Za trest ich unesie ich a vopchá ich do príšerných pascí. Ak chcú prežiť, musia si spôsobiť veľkú bolesť či doživotné následky na zdraví.

Vyháňač diabla: Znamenie viery/Exorcista: Believer – 12. október

Vyháňač diabla: Znamenie viery dorazí do kín 12. októbra 2023, presne 50 rokov po premiére pôvodného Exorcistu. V novej časti si zahrá Leslie Odom Jr. (One Night in Miami, Hamilton) či oscarová herečka Ellen Burstyn. V prvej časti pred 50 rokmi stvárnila postavu Chris Macneil, ktorej dcéru posadol rovnaký démon, aký bude vyčíňať aj v tomto filme.

Tentoraz posadne rovno dve kamarátky, ktoré sa na tri dni zatúlali v lesoch a vyšli z nich úplne zmenené. Začali im vypadávať vlasy a po niekoľkých hrôzostrašných incidentoch si rodičia dievčat uvedomia, že potrebujú exorcistov.



Past Lives – 12. október

Minulé životy je dosť nekonvenčný romantický film, ktorý sa autenticky pozerá na dôsledky nevydarenej lásky a vzťah na diaľku. Je to sčasti milostný trojuholník, sčasti príbeh o dvoch detských láskach, ktoré sa po 24 rokoch stretnú a nevedia, čo majú robiť so svojimi citmi. Problémom je, že jedna z postáv, Nora, sa medzičasom vydala a žije šťastný život.

Režisérka a scenáristka Celine Song vytvorila medzi hercami perfektnú chémiu. Niektoré jej tiché scény vypovedia o emóciách postáv viac než dialógy v iných romantických filmoch. Z mlčiacich postáv sršala túžba či ťažoba nevypovedaného.



Jean du Barry – 12. október

Johnny Depp tu hrá vo svojom prvom filme od skončenia súdu s ex-manželkou Amber Heard. V historickej dráme hrá kráľa Ľudovíta XV., ktorý si obľúbi mladú kurtizánku. Začnú spolu milostný vzťah, no jej prítomnosť na kráľovskom dvore vyvolá nepokoj nielen v rodine, ale aj medzi služobníctvom.



Hranica/Green Border – 19. október

Slávna poľská režisérka Agniezska Holand nakrútila zdrvujúcu vojnovú drámu. Psychologička Julia ( Maja Ostaszewska) sa po presťahovaní do Suwalského kraja stáva nedobrovoľnou svedkyňou a účastníčkou dramatických udalostí na poľsko-bieloruskej hranici. Rozhodne sa vzdať svojho pohodlného života a pridá sa ku skupine aktivistov, ktorí pomáhajú utečencom.

Killers of the Flower Moon – 19. október

Príbeh snímky sa odohráva v 20. rokoch 20. storočia a opisuje sériové vraždy amerických Indiánov z kmeňa Osedžov. Vraždy sa začali diať po tom, čo na ich území objavili ropu.

Išlo o jeden z prvých prípadov vraždy, na ktorom pracovala FBI.

Scenár v spolupráci so Scorsesem napísal Eric Roth (Duna, A Star is Born). Hlavným kameramanom je Rodrigo Prieto (Vlk z Wall Street, Argo) a okrem Leonarda DiCapria si vo filme zahrali aj Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser či John Lithgow.



Podľa traileru a zahraničných recenzií sa diváci môžu tešiť na emotívnu drsnú sociálnu drámu s fantastickými hereckými výkonmi. Scorsese snímku nakrútil podľa rovnomennej knižnej predlohy.

Anatómia pádu – 19. október

Ide o súdnu drámu, v ktorej Sandra Hüller hrá nemeckú spisovateľku. Obvinia ju z vraždy jej manžela. Ten zomrel počas udalostí, ktoré sa až príliš podobajú na vraždu v jednej z jej kníh. Recenzenti pochválili dusnú atmosféru v súdnej sieni, skvelé herecké výkony a napínavé momenty.



Okrem kvalitného spracovania súdneho procesu sa diváci môžu tešiť aj na detailný pohľad na deštrukciu kedysi fungujúceho a láskyplného vzťahu. Film exceluje v hereckých výkonoch a diváka zaskočí, keď sa z krimi príbehu stane komplexná charakterová štúdia.

Okrem toho budú v kinách aj ďalšie celovečerné počiny, ako horor It Lives Inside (Diabol vo mne), animáky pre najmenších Esá z pralesa 2 a Zbesilá jazda, český road movie Citlivý človek či dráma Generácia F. V nej si Chiwetel Ejiofor a Emilia Clarke urobia dieťa v skúmavke.

Zaujme aj celovečerný, režijný debut Michala „Kunesa“ Kováča, ktorý nakrúcal skvelé hudobné videoklipy pre slovenských a českých hudobníkov. V jeho komédii si zahrali herci, ako Eva Holubová, Ady Hajdu či Bolek Polívka. Kompletný prehľad kinopremiér je tu.