Novinárka pomenovala svoje dieťa po pervitíne. Keď matrika meno skutočne uznala, ostala v šoku

Obetavosť, s akou Kirsten Drysdale pristupuje k novinárskemu remeslu, je naozaj obdivuhodná.

V austrálskych médiách v poslednom čase rezonovalo meno televíznej moderátorky Kirsten Drysdale, ktorá sa rozhodla pomenovať svojho novorodeného syna „Metamphetamine Rules“ (vo voľnom preklade „pervitín je top“). Toto meno mu však v skutočnosti dať nechcela. Jej cieľom bolo zistiť, či ho matrika prijme. Výsledok ju šokoval, píše Vice.

Keďže matričný úrad neposkytol novinárke dostatočné informácie, rozhodla sa overiť si svoju teóriu na vlastnom synovi. Matrika ho však prijala a toto meno sa objavilo v jeho rodnom liste aj matričných databázach.

„Urobila som to v mene žurnalistiky,“ povedala Drysdale. „Snažila som sa zistiť, ako prebieha proces registrácie mena. Pýtala som sa priamo na matrike, ale nepovedali mi to. Tak som si povedala, že mám ideálnu príležitosť to zistiť.“

Novinárka a novopečená matka bola šokovaná. Uviedla, že nečakala, že meno Metamphetamine Rules niekto naozaj schváli. Keď zistila, že jej experiment funguje, musela sa podľa vlastných slov smiať.

„Nevznikli žiadne trvalé škody,“ povedala Drysdale, ktorá sa momentálne snaží napraviť svoj pracovný experiment a zmeniť meno svojho dieťaťa na niečo konvenčnejšie.