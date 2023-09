Takáto experimentálna a atmosférická hororová hra tu ešte nebola. Z gameplay traileru na Alan Wake 2 padajú hráčom sánky

Alan Wake 2 je najočakávanejšou hororovou hrou roka. Hráči v nej budú hrať za akčnú detektívku, ale aj za spisovateľa trpiaceho nočnými morami.

Alan Wake 2 je pokračovanie kultovej akčnej hry s hororovým nádychom. Hráči v nej ovládali spisovateľa Alana Wakea, ktorý prežíval nočné mory. Tie sa následne začali mixovať s realitou a Alan sa objavil v skutočnom hororovom príbehu.

V druhej časti bude hlavnou postavou nielen on, ale aj vyšetrovateľka FBI menom Saga Anderson. Príbehy oboch postáv sa budú počas hrania pretínať a zaujímavé je, že hráči si môžu vybrať, čí príbeh chcú sledovať. Hru je možné prejsť aj tak, že budú od začiatku do konca hrať len za jednu postavu.

Zdroj: Remedy

Zdá sa, že dejová línia okolo Alana Wakea bude mysterióznejšia, chaotickejšia a hororovejšia, zatiaľ čo hranie za Sagu bude mať možno viac akcie a detektívnych herných mechanizmov. Saga bude v hre vyšetrovať nevysvetliteľné udalosti. V oboch prípadoch pôjde o hororový survival, takže hráči budú musieť hľadať náboje, zbrane a iné predmety na prežitie.

Podľa videa vieme, že hráči budú môcť hocikedy pauznúť hru a presunúť sa v mysli do niečoho, čo pripomína myšlienkový palác Sherlocka Holmesa. Dajú sa tam utriediť dôkazy, inštrukcie, fotky a spojiť si nálezy, ktoré Saga urobí. Hráčom to pomôže lepšie pochopiť hru a kriminálne prípady, ako aj motivácie postáv.

Zdroj: Remedy

Video prezentuje 11 minút hrateľnosti, pričom akčnejšia a hororovejšia pasáž sa začína približne v čase 4:20. Zo záberov na súboje a celkovú atmosféru cítiť, že sa tvorcovia inšpirovali remakom Resident Evil 2. Hlavné postavy sa vedia uhýbať útokom či rýchlo si meniť zbrane.

V hre je veľmi dôležité využitie svetla, a to nielen na odhaľovanie temných miest, ale aj na ničenie nepriateľov. Rovnako ako v prvej časti, aj v druhej bude najprv nutné svietiť na nepriateľov, až kým sa „nezhmotnia“. Až potom prijímajú poškodenie zo strelných a iných zbraní.

Negatívnu pozornosť hráčov vzbudzujú nepriatelia, do ktorých postava vystrelí aj desaťkrát a stále útočia. Hádam vo finálnej hre nebudú takí odolní. Okrem akcie, detektívnych prvkov a mysteriózneho príbehu sa hráči môžu tešiť aj na poriadne hororovú atmosféru s mrazivými scénami a nepriateľmi číhajúcimi v tme.

Zdroj: Remedy

Tvorcovia do hry zakomponovali aj ďalší originálny prvok. Počas hrania sa bude občas prepínať herná scéna s tými, ktoré tvorcovia nakrútili so živými hercami na reálne kamery. Má to posilniť efekt halucinácií a mixovania reality s nočnými morami, ktorými Alan Wake dlhodobo trpí.

Alan Wake 2 je jedna z najočakávanejších hier tohto roka od tvorcov z fínskeho štúdia Remedy (Control, Quantum Break, Max Payne). Vyjde 27. októbra 2023 na Xbox Series X/S, PS5 a na PC cez Epic Game Store (Epic zaplatil vývoj hry, takže sa dá kúpiť len exkluzívne cez ich obchod).