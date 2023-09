Xiaomi hlási bleskový výpredaj a zľavy až do 45 %. Toto je 6 produktov, o ktorých musíš vedieť

Spríjemni si začiatok školského roka novým mobilom alebo slúchadlami Xiaomi.

Začiatok školského roka sa nemusí niesť v znamení nepríjemných povinností a stresu. Nástup septembra si môžeš spríjemniť aj nákupom produktu, po ktorom si sa už dlhšie obzeral. Či už to bude elektro kolobežka, alebo nadupaný smartfón Xiaomi, vďaka Back to school akcii teraz ušetríš desiatky eur. Akcia platí do 1. októbra alebo do vypredania zásob. Na oficiálnom webe mi-store.sk nájdeš kopec produktov so zľavou až do výšky 45 %. Toto sú najlepšie z nich.

Redmi Note 12 Pro 5G + Redmi A2 32GB ako darček

399 € (bežne 449 €)

Dva nadupané smartfóny môžeš teraz získať za menej ako 400 €. Redmi Note 12 Pro 5G má prehľadný a plynulý Oled displej s vysokým jasom pre pohodlné sledovanie seriálov, hranie hier aj surfovanie na sociálnych sieťach. Vnútri sa nachádza nový výkonný čip s 256 GB pamäte na ukladanie aplikácií, fotografií a videí. Tie urobíš buď 50 Mpix primárnym, 8 Mpix ultraširokouhlým, 2 Mpix makro, alebo 16 Mpix selfie fotoaparátom. Vo výbave je aj nadštandardne štedrá batéria, ktorá vydrží aj dva dni a podporuje extra rýchle nabíjanie na polovicu už za 15 minút. V akcii je čierna aj modrá verzia. K smartfónu Redmi Note 12 Pro 5G získaš ako darček Redmi A2 s 32 GB pamäťou v hodnote 104 €.

Smart Band 7 NFC

35,90 € (bežne 64,90 €)

Vo výbere nemôže chýbať ani jeden z najobľúbenejších fitness náramkov na trhu. Mi Smart Band 7 vo verzii s NFC už podporuje aj bezkontaktné platby (cez bankové služby mBank, Prima banka, Curve, Slovenská sporiteľňa). Pridáva ďalšie využitie už tak veľmi praktickému náramku, ktorý dokáže zaznamenávať údaje až zo 110 cvičebných režimov a športov. Na 1,62-palcovom Amoled displeji môžeš sledovať aj prejdené kroky, úroveň SpO2 aj VO2 Max, tep srdca, kvalitu spánku a veľa ďalšieho. To všetko s výdržou až 2 týždne a možnosťou výmeny až 10 farieb remienkov.

Redmi 12C 4+128GB

139 € (bežne 179 €)

Kvalitný Redmi 12C teraz kúpiš za akciovú cenu za menej ako 140 €. Za viac než lákavú cenu je vybavený jasným HD displejom, výkonným procesorom a až 50 Mpix fotoaparátom. Veľkou výhodou je výkonná batéria, ktorá tento model vie napájať energiou pokojne aj viac ako 2 dni. Samozrejme závisí aj od toho, koľko videí či hier si počas dňa pustíš.

Xiaomi Smart Speaker IR

35,90 € (bežne 46,90 €)

Elegantný dizajn s LED displejom a adaptívnym jasom, podpora Google Assistant a reproduktor s dokonale vyváženým zvukom. Cez funkciu Google Assistant môžeš hlasom ovládať všetky smart domáce spotrebiče, pýtať sa ho na čokoľvek alebo nastavovať budík aj so vstavaným displejom. Tento reproduktor podporuje hlasové ovládanie domácej elektroniky, ktorá má infračervený diaľkový ovládač. Stačí si cez mobilnú aplikáciu nastaviť, akú klimatizáciu, žalúzie či televízory chceš ovládať, a potom už máš domácnosť ako z budúcnosti.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite

389 € (bežne 449 €)

Aj keď má táto e-kolobežka v názve Lite, v skutočnosti by to skôr mohlo označovať hmotnosť než výbavu a výkon. Xiaomi Electric Scooter 4 Lite totiž váži len 15,6 kg, ale vďaka výkonnému motoru zvláda maximálnu rýchlosť 25 km/h, vytiahne aj na 14-stupňové kopce a dojazd má slušných 20 km. To by malo bohato stačiť na priemernú cestu do školy alebo zamestnania a naspať domov. Bez nutnosti sa tlačiť v autobuse alebo čakať v zápchach.

buse alebo čakať v zápchach.

Redmi Buds 4 Pro

57,90 € (bežne 79,90 €)

Na cesty do školy, do práce či do fitka sú tieto slúchadlá s výdržou až 9 hodín ako stvorené. S puzdrom dokonca vydržia až 36 hodín prehrávania. Navyše podporujú aj aktívne potlačenie okolitého hluku a dokážu blokovať prakticky všetky nechcené hluky električky alebo ulice. Teraz ich môžeš mať za menej ako 60 €, tak neváhaj.

Poponáhľaj sa, pretože zľavy platia len do 1. októbra alebo do vypredania zásob. Celú ponuku nájdeš na webe mi-store.sk.