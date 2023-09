Prečo je u nás „náhrada marihuany“ HHC stále legálna? Zákon o omamných látkach je podľa právnika obrovský chaos

Ľudia, ktorí legálne užívajú HHC, našli v zákone dieru. „Keď jednu látku zakážeme, stačí zmeniť vzorec a máme na trhu novú a legálnu látku. Tá však môže byť oveľa nebezpečnejšia ako tá pôvodná,“ vysvetľuje právnik Tomáš Zábrenszki.

V poslednom čase začali médiá častejšie skloňovať slovo HHC. Látka, ktorá má podľa neoficiálnych správ podobné účinky ako marihuana, je zakázaná v mnohých krajinách. Na Slovensku je však stále legálna. Pred niekoľkými týždňami na to upozornil Denník N v súvislosti s automatmi, kde sa dá HHC voľne kúpiť. Prístup k nemu majú aj deti.

Ministerstvo zdravotníctva krátko nato oznámilo, že zvažuje túto látku zaradiť na zoznam omamných a psychotropných látok. Rezort upozornil, že látky sa v poslednom čase začínajú distribuovať v Európe a túto látku monitoruje aj Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť.

Podľa tohto centra môže HHC priťahovať nielen užívateľov „trávy“, ale aj neskúsených ľudí, ktorých lákajú jeho účinky a legálnosť. Túto látku jednoducho kúpiš nielen v predajných automatoch, ale aj v e-shopoch s CBD či e-cigaretami. V poslednom čase sa začali objavovať aj ďalšie príbuzné kanabinoidy, napríklad HHC-P.

HHC môžeš legálne fajčiť cez e-cigaretu, joint alebo aj konzumovať, napríklad v podobe cukríkov. To sa však zrejme čoskoro stane minulosťou. Zdroj: Unsplash

Nie je HHC ako HHC

Keď nazrieš do prílohy zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, zistíš, že HHC sa v zozname zakázaných látok nachádza. Ako je potom možné, že sa u nás voľne predáva? Odpoveď sa skrýva v chemickom vzorci látky aj šikovnosti jej konzumentov.

V súčasnosti neexistuje dostatok výskumov o vplyve HHC na ľudské telo. Informácie máme najmä od jeho užívateľov, ktorí tvrdia, že HHC má veľmi podobné alebo len o trochu miernejšie účinky ako marihuana. HHC môže rovnako ako iné kanabinoidy ovplyvňovať náladu, spánok, pamäť či chuť do jedla.

Látka HHC, ktorú zakazuje zákon o omamných a psychotropných látkach, je prirodzene dostupná v stopovom množstve v rastlinách konope. HHC, ktoré je u nás legálne, nie je prírodného pôvodu – ide o polosyntetický kanabinoid, teda odlišnú zlúčeninu.

To znamená, že chemicky aj legislatívne sú to vlastne dve rôzne látky, hoci majú rovnakú skratku a pravdepodobne aj účinky. To isté sa týka aj ich „bratranca“ HHC-P, vysvetľuje pre Refresher právnik a externý doktorand na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzita Mateja Bela Tomáš Zábrenszki.