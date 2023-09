FOTO: Pozri si štýlový bratislavský mezonet, ktorý bol vybudovaný ako nadstavba domu z päťdesiatych rokov

Architekt Jakub Kolarovič navrhol veľkorysý mestský mezonet, ktorý ponúka minimalistický dizajn a množstvo detailov.

Si pripravený na ďalšiu kvalitnú architektúru z domáceho prostredia? Tentoraz sa pozrieme na prácu architekta Jakuba Kolaroviča z ateliéru JKA (Jakub Kolarovič Architects), ktorý navrhol atraktívne bývanie v Bratislave.

Konkrétne ide o štýlový mestský mezonet, ktorý bol dodatočne vybudovaný ako nadstavba domu z päťdesiatych rokov minulého storočia. Byt je rozdelený do dvoch podlaží, pričom vrchná časť sa nachádza v podkroví a klientovi ponúka diskrétnu zónu.

Majitelia nehnuteľnosti túžili po modernom, ale jednoduchom bývaní, čo architekt splnil s ľahkosťou sebe vlastnou. Výsledok osloví aj náročných jedincov so zmyslom pre maximálny detail.

Byt je vybudovaný ako nadstavba domu z päťdesiatych rokov minulého storočia a je rozdelený do dvoch podlaží, pričom vrchná časť sa nachádza v podkroví. Zdroj: Matej Hakár

Architekt zvolil výber materiálov s dôrazom na jednoduchosť jednotlivých priestorov tak, aby umožnili dotvorenie interiéru osobnými predmetmi klienta. Ústredným prvkom v celom mezonete je svetlá keramická podlaha, ktorá vytvorila čistý podklad pre dubové stolárske výrobky a materiálovo výraznú kuchyňu v čierno-sivej farebnej schéme.

Vďaka absencii zabudovaného stropného osvetlenia dokonale vyniká spustené svietidlo nad jedálenským stolom, pričom atmosféru dotvára integrované osvetlenie schodiska, nízkej komody, ale aj podsvietený zadný panel kuchynskej linky.

Spomínané monolitické schodisko je obložené drevenými stupňami, ktoré plynulo prechádzajú do dubovej podlahy v podkroví. Odtieň dubových stolárskych výrobkov bol prispôsobený odtieňu podlahy, aby sa materiály vzájomne nerušili. Okrúhly svetlík nad schodiskom ako geometricky čistý prvok dopĺňa jednoduchosť celého priestoru.

Podkrovnú časť mezonetu rozdelil architekt pozdĺžne na tri časti, a to spálňu, šatník a kúpeľňu. Pri prechode do šatníka a kúpeľne sa opakuje osadenie zalomených dverí, vďaka čomu vzniká dojem symetrie priestoru v centrálne umiestnenej spálni. Posuvné dvere sú plne vložené do priečok, tak aby ich prítomnosť bola citeľná iba v prípade využitia. Celý priestor tak zostáva otvorený a vzdušný. Hlavné osvetlenie podkrovia architekt vyriešil pomocou integrovaných nábytkových LED pásov. Tento prístup nechal priestor na osadenie bodových svietidiel do podhľadu ako doplnkového osvetlenia na zvýraznenie konkrétneho miesta.

Pozri si galériu od skúseného fotografa Mateja Hakára a v komentároch nám napíš, ako sa ti páči tento návrh veľkorysého mestského mezonetu v Bratislave.