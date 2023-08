Volkswagen poodhaľuje nový Multivan California. Kempingová verzia dostane viac priestoru a modernejšiu kuchynku

Okrem benzínových a naftových motorov sa premiérovo pre Californiu ponuka rozšíri aj o plug-in hybrid.

Volkswagen po predstaví úplne novej generácie modelu Multivan avizoval, že spolu s novým vyhotovením T7 bude súbežne dlhší čas predávať aj predošlú generáciu s označeném T6.1. Dôvodom, okrem iného, bolo, že cestovateľský variant California v novom podaní k dispozícii nebol. To sa ale už čoskoro zmení, pretože Volkswagen práve predstavil Multivan California Concept, ktorý slúži ako predobraz toho, s čím automobilka príde v sériovej podobe. Už teraz tak de facto do posledného detailu vieme, čo nová generácia ponúkne, no a zjavne príde s viacerými veľkými zmenami.

Jedným zo zásadných rozdielov bude, že nová California vznikne na základoch predĺženého variantu a nie štandardného, ako tomu bolo doteraz. To so sebou samozrejme prinesie väčšiu vnútornú priestrannosť. Poznávacím znakom pri voľbe dvojfarebného lakovania je predná časť, v rámci ktorej je na rozdiel od klasického Multivanu v kontrastnom odtieni aj plocha pod svetelným pásom v prednom nárazníku. Chýbať nemôže ani markíza na boku či výsuvná strecha – jej vrchná stena má hliníkový kryt, zatiaľ čo steny tvoria tri vrstvy s možnosťou panoramatických otvorov. Tie vďaka väčším rozmerom ponúknu krajší výhľad.

Azda najväčšou novinkou sú však posuvné zadné dvere aj na strane vodiča, ktoré doteraz kvôli kuchynke absentovali. V produkčnom vyhotovení by sa toto riešenie malo objaviť tiež, pravdepodobne ako vec voliteľnej výbavy. Volkswagen totiž zmenil dispozíciu kuchynského pultu, vďaka čomu je možné samotnú varnú dosku zasunúť a použiť tak aj dvere na ľavej strane, respektíve vysunúť z tej strany jednotlivé šuplíky. Interiér je posiaty LED osvetlením aj s náladovým svetlom, v zadnej časti je už tradične sprcha, pribudol však prenosný elektrický gril.

Novinkou je aj integrovaný tablet v rámci kuchynského pultu, cez ktorý je možné ovládať samotný strešný panel, nastavovať chladničku, kúrenie, interiérové osvetlenie či iné funkcie. Technické parametra zatiaľ automobilka nezverejnila, paleta motorických verzií však bude kopírovať tú z klasického Multivanu – okrem benzínových a naftových motorov sa tak premiérovo pre Californiu ponuka rozšíri aj o plug-in hybrid.