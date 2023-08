15 funkčných produktov na vyrážky na chrbte alebo hrudi už od 6 eur. Tieto zložky by mali obsahovať

OK

Akné na chrbte – v angličtine tiež prezývané ako bacne (back acne) – je strašne otravné. Najmä v horúčavách, keď ti cez často boľavé vyrážky steká pot. Svrbí to, je to červené, často to aj zahnisá. Tieto produkty nám však s bacne zakaždým pomohli.

Akné nemusíš mať len na tvári, potrápiť ťa vie aj na hrudi alebo chrbte. Častejšie trápi športovcov, keďže tesné oblečenie a nadmerné potenie v kombinácii s aktívnymi mazovými žľazami vytvárajú dokonalé prostredie pre život baktérií, ktoré akné spôsobujú. Ak sa to týka aj teba, tak čítaj ďalej. Zozbierali sme najlepšie produkty, ktoré sa nám v boji s nechcenými hosťami na pokožke oplatili. 1. Čistiace gély aj do sprchy Kľúčové ingrediencie sú kyselina salycilová, ktorá je ideálna na hĺbkové čistenie pórov, rôzne AHA kyseliny na jemnú exfoliáciu a upokojujúce zložky, ktoré znížia začervenanie. Takže na obale hľadaj napríklad centellu asiaticu (tzv. cica), ceramidy, niacínamid, zelený čaj či iné zložky, ktoré majú upokojujúci a posilňujúci účinok. Najlepšie je použiť sprchový gél určený na pokožku s akné alebo využi čistiace gély na tvár len na miesta, kde ťa akné na tele trápi. Bohatú penu môžeš chvíľku nechať pôsobiť pred zmytím. 🚿 TIP: V sprche venuj problematickým častiam o minútku viac času, produkt naozaj napeň a pokožku poriadne umy. Zvyšky šampónov a kondicionérov na chrbte (alebo mejkapu po odlíčení na krku a dekolte) môžu vyrážky zhoršiť. Naše tipy na čistiace produkty: