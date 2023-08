FDA schválila prvú tabletku na popôrodnú depresiu. Tento stav môže prinútiť matku ublížiť vlastnému dieťaťu

Tabletka účinkuje už do troch dní a stačí ju užívať len dva týždne.

Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil začiatkom augusta prvú tabletku, ktorá má pomôcť zmierniť príznaky popôrodnej depresie (PPD). Liek s názvom Zurzuvae by sa mohol stať záchranou pre matky, ktoré ohrozujú nielen svoj život, ale aj život svojho dieťaťa, informuje na oficiálnom webe FDA.

„Popôrodná depresia je závažný a potenciálne život ohrozujúci stav, pri ktorom ženy pociťujú smútok, vinu a bezcennosť. V závažných prípadoch ich dokonca prenasledujú myšlienky o tom, že by ublížili sebe alebo svojmu dieťaťu,“ uviedla doktorka Tiffany R. Farchionová, riaditeľka odboru psychiatrie v Centre pre výskum liekov FDA.

„A keďže popôrodná depresia narúša väzbu medzi matkou a dieťaťom, môže mať dôsledky aj na fyzický a emocionálny vývoj dieťaťa,“ dodala odborníčka.

Popôrodná depresia sa zvyčajne vyskytuje po pôrode, ale prejavuje sa aj v neskorších fázach tehotenstva. Podobne ako iné formy depresie, aj PPD sa vyznačuje smútkom a/alebo stratou záujmu o obľúbené aktivity a zníženou schopnosťou pociťovať radosť. Môže viesť aj k poruche kognitívnych funkcií, medzi ktoré patrí napríklad pamäť a myslenie.

Stačí ju užívať dva týždne

Doteraz bol jediným schváleným liečivom na PPD brexanolon, ktorý sa predáva ako Zulresso. Jeho nevýhodou je, že sa podáva len v nemocnici infúziami, liečba trvá 60 hodín, nesie so sebou riziko straty vedomia a stojí 34 000 dolárov. Túto liečbu zatiaľ v USA dostalo len asi tisíc pacientok.

V dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii dostávali pacientky 50 mg lieku raz denne počas dvoch týždňov. Po liečbe ich sledovali aspoň mesiac. Výsledky merali pomocou Hamiltonovej stupnice hodnotenia depresie (HAMD-17).

Pacientky, ktoré užívali Zurzuvae, vykazovali významné zlepšenie symptómov v porovnaní s pacientkami v kontrolných skupinách s placebom. Účinok liečby sa prejavil už na tretí deň, teda podstatne rýchlejšie ako po iných antidepresívach, a pretrvával ešte štyri týždne po podaní poslednej dávky.

Medzi najčastejšie vedľajšie účinky patrí ospalosť, závraty, hnačka, únava, prechladnutie a infekcia močových ciest.

Trpeli ňou Adele aj Kylie Jenner

Podľa portálu The New York Times tento stav každoročne postihuje asi pol milióna žien v Spojených štátoch. Je s ním spojená veľká stigma. Ženy to často nepovažujú za niečo normálne, je to pre nich trápne, ponižujúce a cítia sa ako zlé matky. Dobrou správou je, že schválenie antidepresív špecificky určených na popôrodnú depresiu by mohlo pomôcť túto tému odtabuizovať.

K PPD sa v minulosti priznalo aj viacero známych osobností, napríklad speváčka Adele či Kylie Jenner. „Stratila som časti seba, ktoré nikdy nezískam späť,“ povedala pred dvomi rokmi speváčka. Kylie vraj PPD prežila dvakrát.

„Ženám, ktoré prežívajú to isté, by som odkázala, aby príliš nad všetkým nepremýšľali a emócie prežili naplno. Zostaňte v tej chvíli a prežite ju, aj keď je to bolestivé,“ odkázala vo februári ostatným matkám.