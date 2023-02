Kylie Jenner priznala, že dvakrát prešla popôrodnou depresiou. Ženám radí, aby to naplno prežili, aj keď je to bolestivé

Najmladšia z klanu Kardashianovcov Kylie Jenner sa ako 21-ročná stala vďaka kozmetickej značke Kylie Cosmetics miliardárkou a svoj status si úspešne drží dodnes. O štyri roky neskôr jej však poriadne vysoké číslo svieti aj na Instagrame, kde má 380 miliónov followerov, čo z nej robí, spolu so Selenou Gomez, najsledovanejšiu ženu na sociálnej sieti. Predbehli aj Beyoncé (297 miliónov followerov) a Kylinu sestru Kim (346 miliónov followerov).

Kylie v nedávnom rozhovore pre Vanity Fair Italy prezradila, aké je byť slávnou, ktorá je jej najobľúbenejšia sestra, čo si myslí o otcovi Caitlyn Jenner a ako zvládla popôrodnú depresiu.

Pri príležitosti rozhovoru si ju taliansky módny magazín stihol aj vyfotiť a Kylie sa tak postaral o ďalší veľkolepý photoshoot do jej zbierky. Jeden z najikonickejších lookov, v ktorom pózuje na čiernobielej titulke s ružovým nápisom, je haute couture smokingová košeľa so zamatovým sakom a motýlikom od módneho domu Schiaparelli.

Kylie Jenner v úprimnom rozhovore pre Vanity Fair prezradila detaily o rodine aj to, ako vychováva svoje deti. Zdroj: Vanity Fair

Simone Marchetti z Vanity Fair sa jej na rovinu spýtal, aký je to pocit, že ju sleduje 380 miliónov ľudí, ktorí komentujú a kritizujú každý jej krok. „Pravda? Od deviatich som vyrastala vo svetle televíznych reflektorov. Vždy to bolo pre mňa prirodzené,“ hovorí Kylie.

„Ani si nevieš predstaviť, čo všetko som si o sebe za tie roky prečítala. Vieš, čo je nové? Komentáre už nečítam. Stala som sa silnejšou a uvedomila som si, že ich nemôžem púšťať do svojho života.“ Pre svojich fanúšikov sa, naopak, snaží byť tým najlepším príkladom.

Rozhovor sa ďalej niesol v rodinnom duchu. Kým médiá nedávno zaplavili správy, že Kendall sa dostala do konfliktu s otcom Caitlyn Jenner, Kylie vykresľuje Caitlyn len v pozitívnom svetle a hovorí, že od detstva tu vždy bola pre ňu. „Naučila ma jednu z najdôležitejších vecí: vážiť si samu seba, nebáť sa toho, kto si,“ hovorí miliardárka a pokračuje v priznaniach.

Simone sa bez ostychu spýtal aj na to, ktorá je jej najobľúbenejšia sestra. „Časom sa to mení. Momentálne je to Kim. V poslednom období sa veľmi zmenila. Sme veľmi prepojené, je vždy prvá sestra, ktorej zavolám, keď niečo potrebujem,“ priznáva Kylie a dodáva, že naopak najmenej spoločného má prekvapivo práve s Kendall.

Kylie, ktorá je mamou Stormi (5) a Aira (2), sa v rozhovore neváhala úplne otvoriť a porozprávať aj o popôrodnej depresii, ktorú vraj prežila dvakrát.

„Ženám, ktoré prežívajú to isté, by som odkázala, aby príliš nad všetkým nepremýšľali a emócie prežili naplno. Zostaňte v tej chvíli a prežite ju, aj keď je to bolestivé. Viem, vtedy si myslíš, že to nikdy neprejde, že tvoje telo už nikdy nebude ako predtým, že ty už nebudeš nikdy ako predtým. To nie je pravda: hormóny, emócie v tomto štádiu sú oveľa, oveľa silnejšie a väčšie ako vy,“ radí Kylie a hovorí, že rizikom je premeškať to najlepšie z materstva. Svoje deti sa snaží učiť, aby prevzali zodpovednosť za svoje rozhodnutia, a rada im ponúka rôzne možnosti a perspektívy.





Kylie sa pre Vanity Fair úprimne vyrozprávala o popôrodnej depresii. Zdroj: Instagram/Kylie Jenner

Kylie stihla na záver rozhovoru prezradiť aj to, že materiálne veci ju už nevedia urobiť šťastnou. To, čo jej naozaj prináša šťastie, je kreatívna práca, rodina, priatelia a spojenia, ktoré môže nadviazať s ľuďmi. V budúcnosti by možno chcela viac detí a určite sa chce rozvíjať ako osobnosť a venovať čas charite.

