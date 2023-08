5 rád ako ušetriť peniaze v čase krízy

Doba vysokej inflácie, zvyšovania úrokových sadzieb a len veľmi pomalej valorizácie platov nás núti siahnuť čoraz hlbšie do vrecka. Otázka „ako ušetriť“ je preto nepochybne aktuálna a odpovede na ňu mimoriadne užitočné.

Pre niekoho možno len ťažko predstaviteľné, ale aj v dobe neustále sa zvyšujúcich nákladov je možné šetriť a dokonca aj sporiť. Pravdepodobne vás zaujme najmä to, že na šetrenie možno ani nemusíte zmeniť svoj životný štýl. V mnohých prípadoch totiž stačí optimalizovať svoje finančné záväzky. Ako na to? Prezradíme v tomto článku.

1. Refinancovanie hypotéky

Napriek tomu, že refinancovanie hypotéky bolo mimoriadne výhodné pred dvomi-tromi rokmi, aj dnes má svoje opodstatnenie. Úrokové sadzby na hypotékach stále rastú. V prípade, že vám končí fixácia tento rok, odporúčame na to myslieť už teraz. Aktuálne platnú úrokovú sadzbu si totiž môžete zabezpečiť aj niekoľko mesiacov pred uplynutím doby fixácie. Tá síce s vysokou pravdepodobnosťou bude vyššia, než tá, akú ste mali doteraz, ale je možné, že stále lepšia, ako tá, ktorá bude platná napríklad o pol roka.

2. Konsolidácia úverov

Ešte väčší význam môže mať zlučovanie úverov, takzvaná konsolidácia. Vďaka nej si môžete celkovú splátku všetkých vašich úverov znížiť aj o stovky eur. Spravidla sa jedná o zlúčenie spotrebných úverov vrátane dlhov na kreditných kartách a povolenom prečerpaní, ktoré majú výrazne vyššie úrokové sadzby a zároveň oveľa nižšie doby splatnosti, do hypotekárneho úveru, prípadne do jednej pôžičky s výhodnejšími podmienkami. Výhodou konsolidácie pomocou hypotéky je dlhšia splatnosť, až do 30 rokov, v prípade, že sa jedná o refinancovanie alebo o kúpu novej nehnuteľnosti. Taktiež vyššia suma úverov, ktoré môžete zlúčiť, a nižší úrok.

Podmienkou je, že súčet výslednej hypotéky musí byť maximálne do výšky 80 % hodnoty nehnuteľnosti. Ak refinancujete hypotéku, ktorú splácate už nejaký ten rôčik, mali by ste byť schopní túto podmienku splniť. Ak sa rozhodnete pre konsolidáciu takzvanou americkou hypotékou – t.j., že zakladáte inú nehnuteľnosť, v mBank si môžete nastaviť splatnosť až na 25 rokov, resp. do výšky 75 % jej hodnoty.

3. Sporenie a investovanie

Možno to znie na prvé počutie nelogicky, ale aj sporením môžete ušetriť. A to na (ne)očakávané výdavky v budúcnosti. Vždy je totiž lacnejšie financovať niečo z vlastných úspor ako z úverov. Môžete tak začať odkladať už teraz napríklad na vzdelanie vašich detí, ich svadbu, na nové auto či dovolenku. Alebo si začať tvoriť finančnú rezervu pre prípad nepredvídateľných situácií.

Sporiť si môžete na termínovaných účtoch alebo na sporiacich účtoch, ktoré majú vyššie úrokové sadzby ako bežné účty. Napríklad mBank svojim klientom ponúka tiež možnosť šetrenia vďaka funkcii mSporenie, ktoré umožňuje až 4 spôsoby sporenia a možnosť nastaviť si až 8 cieľov sporenia. Pri každej platbe sa automaticky odvedie zvolená čiastka z bežného účtu na mSporenie.

Investovanie je spojené s rizikom.

Na splnenie dlhodobých finančných cieľov a výrazne vyššie zhodnotenie vkladov odporúčame investovať do fondov. V mBank môžete pravidelne investovať už od 15 eur mesačne. V ponuke majú vyše 30 podielových fondov renomovaných spoločností. Svoje podiely môžete kedykoľvek predať a svoje peniaze budete mať na účte približne do týždňa. Investovanie je však výhodné najmä z dlhodobého hľadiska. Vyberať peniaze by ste preto z neho mali len v skutočne nevyhnutných prípadoch.

4. Poistné zmluvy

Ušetriť bez toho, aby ste sa museli v niečom obmedzovať, môžete aj na svojich poistkách. Najmä tie, ktoré už máte uzavreté pred 3 a viac rokmi, môžu byť neaktuálne a možno platíte za niečo čo nepotrebujete alebo platíte viac, ako je potrebné. Aktualizácia poistných zmlúv môže mať však aj ďalší význam. V prípade, že máte poistenie nehnuteľnosti, ktoré ste v posledných dvoch-troch a viac rokoch neaktualizovali, pravdepodobne máte vašu nehnuteľnosť, z dôvodu nárastu jej hodnoty, podpoistenú. V prípade poistnej udalosti vám poisťovňa bude krátiť poistné plnenie a vy tak budete musieť rozdiel v škode doplatiť z vlastného.

5. Prenájom namiesto kúpy

Na záver pre vás máme tip, ktorý sa postupne zo západu rozširuje a bude rozširovať aj u nás. Prenájom vecí namiesto ich kúpy má viaceré výhody. Samozrejme, platí to najmä pri veciach, ktoré nepotrebujeme veľmi často, prípadne používame len sezónne. Príkladom môže byť druhé auto v rodine. Ak by ste ho využívali len príležitostne, výhodnejšie je si krátkodobo auto prenajímať alebo používať taxi služby. Nehovoriac o tom, že čoskoro bude rozšírený už aj takzvaný „car sharing“ – zdieľanie vozidiel. Niekto, kto vlastní auto ho ponúkne aj iným, aby ho mohli za odplatu používať.

Ďalším príkladom môže byť prenájom lyžiarskeho výstroja. Za niekoľko desiatok eur si dokážete požičať nielen lyže, ale aj prilbu, lyžiarky či oblečenie. Výhodné to môže byť ako pre začiatočníkov, tak aj pokročilých lyžiarov. Každú sezónu si môžete požičať aj úplné novinky, za ktoré by ste v prípade kúpy zaplatili stovky, možno tisícky eur