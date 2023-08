Nemusíš prejsť 10 000 krokov denne. Na predĺženie života ti stačí oveľa menej

Odborníci, ktorí analyzovali aktivitu stoviek tisíc ľudí tvrdia, že nám stačí prejsť o polovicu menej krokov, ako sme si doteraz mysleli.

Už odjakživa počúvame, že ak chceme byť zdraví a dožiť sa vysokého veku, mali by sme prejsť aspoň 10 000 krokov denne. Pred pár rokmi to mnohí odborníci označili za mýtus s tým, že denné minimum by malo byť aspoň 15 000 krokov. Najnovší výskum však priniesol opäť ďalšie prekvapivé zistenia. Tentokrát potešia najmä lenivcov.

V štúdii uverejnenej v Európskom žurnále preventívnej kardiológie odborníci tvrdia, že na predĺženie života nám stačí iba 4000 krokov za deň – teda menej ako polovica doteraz odporúčaných krokov. Každých ďalších 1000 krokov denne znižuje riziko predčasnej smrti zhruba o 15 percent. Ráta sa všetko – od chôdze, cez domáce práce až po život.

Tím výskumníkov tieto výsledky dostal analýzou 17 starších štúdií o chôdzi a zdraví, do ktorých bolo zapojených viac ako 225 000 dospelých ľudí z rôznych krajín sveta s priemerným vekom 64 rokov. Niektorí z nich boli v dobrom zdravotnom stave, iné mali zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení. Vedci ich v priemere sledovali sedem rokov.

Denne môžeš spraviť aj 20 000 krokov

Riziko úmrtia začalo výrazne klesať, keď účastníci štúdie prekročili hranicu približne 4 000 krokov za deň. U ľudí, ktorých hrozili problémy so srdcom, to bolo 2500 krokov za deň.

Po analýze údajov z týchto štúdií výskumníci zistili, že čím viac krokov človek urobí, tým viac riziko predčasnej smrti. Nenašli bod, v ktorom by nebola fyzická aktivita navyše prospešná, a to až do 20 000 krokov za deň.

U ľudí nad 60 rokov zaznamenali približne 42-percentný pokles rizika úmrtnosti, keď prešli 6000 až 10 000 krokov za deň. U mladších ako 60 rokov si vedci všimli 49-percentný pokles pri 7000 až 13 000 krokoch za deň.

Výskum mal niekoľko obmedzení. Vedci nezohľadnili sociálno-ekonomický stav účastníkov ani ich celkový životný štýl. To znamená, že nachodené kroky boli len malým kúskom skladačky.