RECENZIA: Talk to Me je jeden z najlepších hororov roka 2023

Novinka od A24 priniesla do letnej sezóny vyvolávanie duchov v podobe, akú si ešte nevidel.

Cole vchádza na párty plnú ľudí a hľadá svojho súrodenca. „Nevideli ste Ducketta?“ pýta sa opakovane niekoľkých podgurážených hostí. Onedlho zisťuje, že sa Duckett zavrel do izby a niečo s ním nie je v poriadku. Alkohol ani tvrdé drogy však s jeho stavom nemajú nič spoločné. Čo sa mu naozaj stalo, zistíme počas filmu.

Po svižnom úvode, ktorý môže byť pre časť divákov až šokujúci, sa presúvame ku klasickému zoznamovaniu s hlavnými postavami. Najlepšie kamarátky Mia (Sophie Wilde), Jade (Alexandra Jensen) a jej mladší brat Riley (Joe Bird) sa vyberú na domovú akciu, ktorej stredobodom záujmu sa po krátkej chvíli stáva mumifikovaná ruka.

Jej pôvod je neznámy, no hovorí sa, že ide o odseknutú končatinu média, ktoré sa dokázalo kontaktovať s „druhou stranou“. Prostredníctvom ruky sa tak partia tínedžerov môže spojiť nielen s mŕtvymi, ale dokonca sa aj nechať posadnúť.

Zdroj: Maslow Entertainment, Umbrella Entertainment, Ahi Films

Vyvolávanie duchov má znova šťavu

Priniesť do hororového žánru poriadny kus originality je pomerne náročná úloha. Talk to Me sa snaží pracovať s tradičným námetom vyvolávania duchov, avšak na rozdiel od bežných, stokrát videných seáns, pracuje s akýmsi putovným pohárom v podobe ruky, ktorú si tínedžeri posúvajú medzi sebou neuvedomujúc si následky svojich činov. Film tak slúži vo svojej podstate aj ako kritika mladej generácie.

Na prvý kontakt s duchmi, ktorý máme možnosť vidieť, sa prihlási jedna z hlavných postáv. Desivé spojenie so zmrzačenými ľudskými bytosťami zobrazujú tvorcovia v kontraste so správaním partie mladých ľudí, ktorí majú tendenciu držať v ruke telefón, aj keď by už racionálne zmýšľajúci človek volal o pomoc. Je dosť možné, že ak by partia stredoškolákov v roku 2023 objavila spôsob, ako do seba vpustiť duchov, realita by sa od diania v Talk to Me nemusela zásadne odlišovať.

Divák sa na jednej strane desí mŕtvolných výjavov, ale aj toho, ako ďaleko siaha ľudská hlúposť a nezodpovednosť. Samozrejme, pri jednej seanse sa to, rovnako ako pri užívaní drogy, zväčša nekončí. Spojenie s mŕtvymi sa pokazí v momente, keď užívateľ drogy (v tomto prípade ruky) prekročí optimálnu hranicu (90 sekúnd spojenia).

Zdroj: Maslow Entertainment, Umbrella Entertainment, Ahi Films

Odpudiví duchovia a sympatickí hrdinovia

Nikto nedbá na riziká a takmer každý chce skúsiť, aký je to pocit, keď je človek posadnutý. Zo závislosti začnú tínedžeri triezvieť až potom, keď sa jedna zo seáns zvrhne na brutálny boj o život. Jump scare scény nie sú časté, ale za to veľmi efektívne. Výbornú prácu odviedli aj maskéri. Ich zobrazenia ľudí z druhej strany, ktorých postihla násilná smrť, pôsobia naozaj odpudivo.

Reakcie na to, čo sa stane po jednej zo seáns, sú pomerne rôznorodé. Niektorí chcú utiecť a všetko utajiť, ďalší spolupracovať s políciou a iní sa zmôžu na uplakaný telefonát mame. Jedna z hlavných hrdiniek Mia, ktorú si zahrala skvelá Sophie Wilde, sa však o hrozivej udalosti nechce so svojím otcom vôbec rozprávať.

Po tom, ako jej pred dvomi rokmi za záhadných okolností zomrela matka, stratila k svojmu jedinému žijúcemu rodičovi dôveru. Nové zázemie tak našla v rodine svojej kamarátky Jade. Tvorcom sa podarilo veľmi dobre pracovať nielen s hororovou časťou filmu, ale aj vzťahovou. Talk to Me je preto aj pomerne funkčnou sociálnou drámou, ktorá diváka nenudí, aj keď sa práve na scéne nedeje vôbec nič napínavé.

Divákovi aj vďaka tomu o to viac záleží na postavách, ktoré sa dostávajú do konfliktov nielen s duchmi, ale aj medzi sebou. Ich správanie je autentické a nikto sa nespráva príliš hlúpo, čo je pri hororoch veľké plus.

Zdroj: Maslow Entertainment, Umbrella Entertainment, Ahi Films

Jeden z najlepších hororov roka 2023

Hodina a pol dlhá stopáž je ideálna a film nie je v žiadnom smere natiahnutý. Plynulo frčí od akčného úvodu až po finále. Približne v polovici však Talk to Me naskočí na intenzitu, ktorú až do záveru filmu nevie prekonať.

Po viacerých súbojoch s druhou stranou preto divák môže oprávnene očakávať záverečnú bodku, ktorá by pozitívne dojmy ešte viac zvýraznila. Záverečný twist nie je sám o sebe vôbec zlý, ale patrí medzi tie, ktoré sme už v hororoch viackrát videli, a je možné, že ho divák bude vedieť včas odhadnúť, čo je škoda.

Napriek tomu je však Talk to Me výborným hororom, ktorý dokázal z obohraného námetu vyvolávania duchov vytvoriť konečne niečo kreatívne a zábavné. Seansy sú vyobrazené netradičným spôsobom a nedá sa odhadnúť, či sa skončia smiechom alebo zhrozením a plačom. Skvelo sa predviedli aj herci, od najmladšieho Joe Birda (postava Rileyho), cez Sophie Wilde (Mia) až po skúsenú Mirandu Otto (Sue), ktorá hrala matku Jade. Ich postavy sú dobre napísané a žiadna z nich nelezie na nervy.

Strach nie je natoľko prítomný, ako by sme možno od hororu očakávali, ale keď už je na scéne prítomný, cítiť ho naozaj intenzívne. Celovečernému filmovému debutu od austrálskej dvojice bratov Danny Philippou a Michael Philippou tak udeľujeme osem bodov z desiatich. Film už teraz spoločne s vynikajúcim Evil Dead Rise môžeme zaradiť medzi najlepšie horory roku 2023.

Réžia: Danny Philippou, Michael Philippou

Scenár: Danny Philippou

Žáner: horor

Dĺžka: 1 hodina 34 minút

Herci: Sophie Wilde, Miranda Otto, Alexandra Jensen,

Kde si film môžeš pozrieť: kino