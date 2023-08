V menu je pštrosí burger a v podzemí biliard. Najlepší slovenský basketbalista otvoril reštauráciu s netradičnou ponukou

Majitelia novej reštaurácie Lux Flavour dovážajú pštrosie mäso zo slovenskej farmy. Refresheru objasnili, prečo by sme mäso z najväčšieho žijúceho vtáka mali zaradiť do svojho jedálneho lístka.

Už niekoľko dní môžeš v centre Bratislavy navštíviť reštauráciu, kde ochutnáš jeden z najzaujímavejších burgerov v meste. Placku totiž nepripravujú z hovädzieho mäsa, ale z mäsa najväčšieho žijúceho vtáka – pštrosa.

Za týmto nápadom čiastočne stojí najlepší slovenský basketbalista, 211 centimetrov vysoký Vladimír Brodziansky. Reštauráciu Lux Flavour na Zelenej ulici otvoril so svojím strýkom Ľubošom Gašparíkom, ktorý už dlhšie vlastní kaviareň v bratislavskom nákupnom centre.

Spolumajiteľ reštaurácie Vladimír Brodziansky sa stal na Slovensku štyrikrát basketbalistom roku. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

„Vždy som chcel mať niečo ‚svoje‘. Raz ma oslovil strýko aj s manažérom, že by chceli otvoriť reštauráciu, a spýtali sa, či by som do toho nešiel s nimi. Zvážil som si za a proti a rozhodol som sa, že to skúsim,“ hovorí pre Refresher 29-ročný basketbalista z Prievidze.

Burger so pštrosím mäsom v zahraničí nie je nič výnimočné. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Prečo pštrosie mäso?

Vladimír Brodziansky v roku 2014 odišiel do Spojených štátov amerických, kde začal študovať psychológiu na Texaskej kresťanskej univerzite, za ktorú hrával popri štúdiu basketbal. V americkej univerzitnej súťaži NCAA sa dostal medzi desiatich najlepších pivotov.

Podarilo sa mu hrať aj v prestížnom univerzitnom turnaji The National Invitation Tournament (NIT) v Madison Square Garden v New Yorku. Na Slovensku sa stal štyrikrát basketbalistom roku. V minulosti pôsobil pre najvyššiu tureckú aj srbskú ligu v rámci Euroligy, dnes pôsobí v španielskom klube Joventut Badalona.

Reštaurácia Lux Flavour má v menu jedlá, ktoré potešia každého. Zdroj: Refresher/Ľubo Baran

Keďže sa bude úspešný Slovák naplno venovať športovej kariére, priamo v reštaurácii ho neuvidíš a prípadné rozhodnutia bude robiť na diaľku. Prevádzku bude mať primárne na starosti manažér František Vince.