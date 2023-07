FOTO: Nová kolekcia Vans s motívom Barbie je inšpirovaná 90. rokmi, nájdeš tu tenisky aj mikiny

„Vans je underground a nie toto,“ vyjadrujú svoj názor k ďalšej Barbie kolekcii fanúšikovia.

Po premiére filmu Barbie od Grety Gerwig mnoho značiek zmenilo svoje obchody na ružovo-rozprávkový svet. Ak by si si doteraz nič nevybrala, na scénu prichádza nová Barbie kolekcia. „Vstúpte s nami do sveta Barbie. Prerobte si šatník a oslavujte sebavyjadrenie a štýl. Zmiešajte a spojte svoje obľúbené kúsky Vans x Barbie,“ láka na novú cukríkovú kolekciu inšpirovanú filmom ikonická ‚skate‘ značka Vans. V novej kolekcii prichádza s originálnymi dizajnami „klasík“ Sk8-Hi tenisiek či členkových tenisiek na platforme, mikín, tričiek, overalov aj batohov. Ceny sa pohybujú od 37 do 107 eur. Kolekciu môžeš nakupovať na oficiálnej stránke.

Zdroj: Vans

Kolekcia má milovníkov, ale aj hejterov. „Ďalšia nevydarená spolupráca Vans. Je na nič. Toľko skvelých vecí by mohla značka Vans urobiť, no vidím, že sa nič nedeje. Toto je prvýkrát, čo ma naozaj značka Vans sklamala,“ píšu niektorí sklamaní fanúšikovia na Instagrame. Mnohí považujú Vans za typicky undergroundovú značku a sú sklamaní, že sa nechala uniesť ružovým hypom.

