H&M žaluje Shein za kopírovanie dizajnov. Aké dizajny, pýtajú sa ľudia na internete, veď robíte len tričká

Módny instagramový účet Diet Prada podotkol, že je vskutku zaujímavé, ako sa práve H&M zaujíma o porušenie práv niekoho iného. Veď v minulosti sa v ponuke značky neraz objavili produkty „inšpirované“ známymi dizajnérmi aj verné kópie.

Švédsky módny reťazec H&M žaluje čínskeho módneho predajcu Shein za porušenie autorských práv. Dôkazom majú byť fotografie ukradnutých dizajnov plaviek a svetrov, ktoré boli priložené v dokumentoch súdneho procesu.

Pre The Independent to potvrdil aj hovorca spoločnosti H&M. Takisto dodal, že prebiehajúci súdny spor o porušenie autorských práv prebieha práve v Hongkongu. „Veríme, že Shein vo viacerých prípadoch ukradol naše návrhy, a preto sme podali žalobu. Keďže je to stále prebiehajúci prípad, rozhodli sme sa to ďalej nekomentovať,“ uviedol.

Podľa The Independent má H&M žiadať o nešpecifikovanú náhradu škody a súdny príkaz, ktorý by zabránil čínskej fast fashion značke Shein porušovať autorské práva H&M.

Hoci mali byť detaily týkajúce sa súdneho procesu odhalené v júni tohto roka, H&M malo žalobu voči Shein podať ešte v roku 2022. Ako uvádza Highsnobiety, samotný súdny proces mal byť iniciovaný už v júli 2021.

Na kauzu zareagoval aj známy instagramový účet Diet Prada. Je vskutku zaujímavé, že sa práve H&M zaujíma o porušenie práv niekoho iného. V minulosti sa v jej ponuke neraz objavili produkty „inšpirované dizajnérmi“ či dokonca verné kópie luxusných produktov. „Je v tom istá irónia, že H&M, kedysi obvinený z napodobňovania, teraz aplikuje podobné tvrdenia voči mladšej spoločnosti,“ vyjadrila sa profesorka a zakladateľka spoločnosti Fordham Susan Scafid.

Couture fashion looking at H&M: pic.twitter.com/ZJaABgDV3Y — IG: vintagexpast ⏳ (@vintagexpost) July 25, 2023



Niektorí fashionisti sa na Twitteri pýtajú, aké konkrétne „dizajny“ mal Shein ukradnúť, veď pri H&M-ku sa o dizajnoch vraj hovoriť nedá. „Robia len obyčajné basic tričká bez ničoho.“