Svrbenie, pálenie aj výrastky na penise: kvasinková infekcia trápi mužov aj ženy, takto ju rozoznáš a vyliečiš

Zmenený výtok, zvláštna bolesť, ale aj opuchnuté genitálie. Vysvetľujeme, ako vyzerá kvasinková infekcia a čo s ňou môžeš robiť.

Nepríjemné svrbenie, zvláštny výtok alebo aj bolestivý sex. Aj tak sa môže prejaviť kvasinková infekcia – nepríjemné ochorenie, ktoré môžu mať doslova všetci. Hoci najčastejšie sa kvasinky spájajú s genitáliami, infekcia sa môže prejaviť aj inde, napríklad v ústach alebo na pokožke.

Spísali sme pre teba, ako na sebe infekciu spoznáš a čo s ňou. Opisujeme možnosti liečby, ale aj to, ako môžeš infekcii predchádzať. Hoci nejde o pohlavne prenosnú infekciu (PPI), môže zasahovať do sexuálneho života a najmä do celkového pohodlia.

Pre viac rád o tom, ako sa starať o svoje zdravie, ako rozpoznať PPI alebo ako prebiehajú preventívky u gynekológa a urológa, klikni sem. Správy z vedeckého sveta, rozhovory s odborníkmi či podobné rady ti prinášame vďaka členom klubu Refresher+. Pridaj sa aj ty.

Čo je kvasinková infekcia?

Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb vysvetľuje, že túto infekciu spôsobuje premnoženie kvasiniek typu Candida. Tieto máme v tele prirodzene všetci, vyskytujú sa na slizniciach (ústa, črevá či vagína), ale aj na našej pokožke. Kým je množstvo kvasiniek v normále, tak o nich ani nevieš – no k premnoženiu môžu viesť rôzne okolnosti. Ovplyvňujú to hormóny, niektoré lieky či zmeny v obranyschopnosti tela. Vtedy vzniká kvasinková infekcia.

Kvasinkové infekcie sú veľmi bežné, podľa niektorých štúdií sa s nimi počas života stretne až okolo 80 % žien a 4 % mužov, pričom je možné prežiť ich aj opakovane, najmä u žien. Liečbu vždy konzultuj s lekárom alebo lekárnikom, a ak sa symptómy do pár dní nezlepšia, je čas navštíviť gynekologickú alebo urologickú ambulanciu.

Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio

Príznaky u žien a u mužov