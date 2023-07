KVÍZ: Ktorá farba vystihuje tvoju povahu? Odpovedz na otázky a zisti, ako pôsobíš na druhých

Zisti, ─Źo o tebe prezr├ídzaj├║ tvoje ob─ż├║ben├ę farby.

Vedel si, ┼że sme schopn├ş vn├şma┼ą zhruba 17 000 farieb? Ka┼żd├í z nich na n├ís p├┤sob├ş inak. V niekom ─Źerven├í vyvol├íva v├í┼íe┼ł, in├ęho m├┤┼że ru┼íi┼ą. Na niekoho p├┤sob├ş ─Źierna farba upokojuj├║co, in├Ż pri poh─żade na ┼łu zosmutnie.┬á

ÔÇ×Farby s├║ neodmyslite─żnou s├║─Źas┼ąou d├ímskeho aj p├ínskeho ┼íatn├şka a pri ich spr├ívnom kombinovan├ş maj├║ aj ve─żk├║ silu. Vedia n├ím doda┼ą sebavedomie, vyjadri┼ą na┼íe vn├║torn├ę pocity ─Źi korigova┼ą nedostatky aj zv├Żrazni┼ą prednosti postavy,ÔÇť vysvet─żuje m├│dna ┼ítylistka┬áLenka Bohunick├í.┬á

Ruku na srdce, kedy naposledy si mal oble─Źen├ę nie─Źo v├Żrazn├ę ─Źi farebn├ę? Mo┼żno m├í┼í aj ty pocit, ┼że si na farby pr├şli┼í... pr├şli┼í star├Ż, pr├şli┼í chud├Ż, pr├şli┼í pri sebe, pr├şli┼í blond. Vyka┼íli sa na predsudky a za─Źni nosi┼ą svoje ob─ż├║ben├ę farby. ÔÇ×Pri v├Żbere tej spr├ívnej farby pre v├ís je najd├┤le┼żitej┼íie, ako sa v danom odtieni c├ştite. Na m├│de je najkraj┼íie to, ┼że je o kreativite, fant├ízii a pocitoch,ÔÇť dod├íva┬áLenka Bohunick├í.

Zdroj: Orbit

Nov├Ż svie┼żi look predstavila aj zna─Źka Orbit, ktor├í svoje ┼żuva─Źky obliekla do ┼żiariv├Żch farieb. Pri tejto pr├şle┼żitosti┬ávznikla aj kampa┼ł┬á#Colorfidence, ktor├í mlad├Żch ─żud├ş in┼ípiruje k tomu, aby za─Źali hrdo nosi┼ą farby. Kampa┼ł┬ápoukazuje na to, ak├║ silu maj├║ farby, ako sa v─Ćaka nim c├ştime a ak├Ż dojem rob├şme na ostatn├Żch. Niekedy sta─Ź├ş m├ílo ÔÇô v├Żrazn├Ż doplnok ─Źi bal├ş─Źek ┼żuva─Źiek ÔÇô a ty sa m├┤┼że┼í c├şti┼ą sebavedome a hrdo. Neboj sa by┼ą s├ím sebou a uk├í┼ż svoje prav├ę JA.┬á

Zamyslel si sa niekedy nad t├Żm, ktor├í farba┬á┼ąa najviac vystihuje? Mo┼żno si v├í┼íniv├Ż ako ─Źerven├í, mo┼żno sa ─żudia v tvojej pr├ştomnosti c├ştia bezpe─Źne, preto┼że vy┼żaruje┼í pokoj rovnako ako modr├í farba. Zisti, ktor├í farba najviac vystihuje tvoju povahu, a vyu┼żi ju vo svoj prospech. N├í┼í test ti prezrad├ş, ako m├┤┼że┼í p├┤sobi┼ą na svoje okolie a ak├ę s├║ tvoje siln├ę str├ínky.