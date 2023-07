Tento druh opíc preferuje sex s rovnakým pohlavím, podľa vedcov má evolučnú výhodu

Napriek tomu, že mnoho ľudí stále odsudzuje homosexuálne páry, príroda dáva jasne najavo, že je to úplne prirodzené. Sex s rovnakým pohlavím majú medzi sebou aj zvieratá a pre niektoré je to doslova evolučná výhoda.

Sex s rovnakým pohlavím vykonávajú nielen ľudia, ale aj zvieratá. Vedci prišli na to, že sa bežne zbližujú dvaja samčekovia alebo dve samičky napríklad tučniakov, no o nič menej bežné je to aj medzi rôznymi druhmi opíc. Podľa najnovšej štúdie, ktorú zverejnil v pondelok časopis Nature Ecology and Evolution, je to prirodzené, píše o tom INSIDER.

Ide o skupinu makakov rhesus, ktorých skúmali vedci z londýnskej Imperial College. Výskum trval tri roky a prebiehal v Portoriku. Zistili, že samce týchto druhov opíc vykonávajú častejšie pohlavný styk s ďalšími samcami ako so samičkami svojho druhu.

Pozorovanie uskutočnili na 236 samcoch, pričom 72 percent z nich uprednostnilo sex s ďalším samcom a 46 percent sa zúčastnilo na heterosexuálnom sexe so samičkou.

Splodili viac potomkov

Vedci tiež prišli na to, že takéto správanie medzi samčekmi makakov je vlastne výhodou. To, že mali samci sex s rovnakým pohlavím, neznamená, že sú homosexuálne orientované. Niektoré totiž súložili so samčekmi aj so samičkami a práve tieto bisexuálne makaky splodili viac potomkov ako heterosexuálne jedince.

„Ak sa na nich pozrieme ako na celok, samce si vytvárajú medzi sebou väzby a pomáhajú si v boji,“ povedal pre New Scientist biológ a hlavný autor štúdie Vincent Savolainen. „Ide o to, že vďaka väzbám môžu mať prístup aj k väčšiemu počtu samíc a v dôsledku toho mať viac mláďat,“ dodal.

Podľa vedcov tiež existuje pravdepodobnosť, že ich potomkovia budú k množeniu pristupovať rovnako. Pomocou genetických testov a rodokmeňov totiž prišli na to, že homosexuálne správanie je pri týchto druhoch zo 6,4 percenta dedičné.

„Žiaľ, je to tak, že medzi niektorými ľuďmi stále prevláda presvedčenie, že zbližovanie sa osôb rovnakého pohlavia je ,neprirodzené‘. Je smutné, že niektoré krajiny stále uplatňujú trest smrti za homosexualitu. Náš výskum ukazuje, že homosexuálne zbližovanie je v skutočnosti aj medzi zvieratami veľmi rozšírené,“ uviedol Savolainen vo vyhlásení.