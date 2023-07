V ponuke módneho domu Bottega Veneta nájdeš kabelku, ktorá pripomína bublinkovú fóliu. Cenu by si neuhádol

Veľká nákupná taška Cabat je zahalená do ikonického Intreccio vzoru, ktorý patrí medzi charakteristické prvky odevnej spoločnosti.

Od veľkých červených topánok MSCHF cez rytierske brnenie Balenciaga až po tričko Chanel s motívom F1, ktoré stojí 5 000 eur. Odevný priemysel je hore nohami v dôsledku bizarných návrhov, ktoré sú hitom na sociálnych sieťach.

Dôkazom je aj najnovšie vyhotovenie kabelky Bottega Veneta Cabat, ktorá je vyrobená z priehľadného silikónu, má mosadzné kovanie a kožené prvky v podobe úchytov, pričom na prvý pohľad pripomína bublinkovú fóliu.

Novinka v ponuke módneho domu Bottega Veneta pripomína bublinkovú fóliu. Zdroj: Bottega Veneta

Ak by si sa na tento kus pozeral z diaľky, mohol by si si ľahko myslieť, že ide len o veľkú bublinkovú fóliu v tvare tašky. Vonkajšia časť je vyrobená z priehľadného silikónového materiálu a meria 51 centimetrov na výšku, 45 centimetrov na šírku a 20 centimetrov do hĺbky. Rukoväte sú vymyslené z mäkkej jahňacej kože v tmavohnedom vyhotovení a sú doplnené o mosadznú úpravu.

Samozrejmosťou je ikonický Intreccio vzor, ktorý patrí medzi charakteristické prvky spoločnosti so sídlom v Miláne.

Tento nový doplnok z dielní módneho domu Bottega Veneta nie je lacný. Priehľadná verzia kabelky Cabat stojí 8 500 eur a je dostupná v online obchode pre všetkých módnych nadšencov, ktorí si ju môžu dovoliť.