Takto budú možno vyzerať ľudia pracujúci z domu v roku 2100. Na desivom modeli Anny sa baví celý internet

Anna má hrb, červené a opuchnuté oči a ruku stočenú do „trvalého pazúra“.

Britská nábytkárska spoločnosť Furniture At Work vytvorila 3D model, ktorý zobrazuje, ako možno budú vyzerať ľudia pracujúci z domu v roku 2100. Modelom je žena menom Anna, ktorá má zhrbený chrbát, opuchnuté oči a ruky skrivené do tvaru pazúra. Na bizarnú grafiku upozornil portál Daily Mail.

Spoločnosť vychádzala z vedeckého výskumu Univerzity v Leedse, podľa ktorého vyše tretina ľudí pracujúcich na diaľku nemá vyhradený špeciálny priestor na prácu (napriek tomu by až 72 % ľudí chcelo mať pravidelný home office). Tvorcovia model konzultovali aj s odborníkmi z oblasti zdravotníctva.

Hrb a pazúr namiesto ruky

„Anna je ukážkou toho, aké dôsledky môže mať sústavné využívanie technológií, dlhý čas strávený za obrazovkou a zlé držanie tela. Model upozorňuje nielen na fyzické, ale aj duševné problémy, ktoré s tým potenciálne súvisia,“ vysvetlila firma Furniture At Work.

Anna má na sebe ružové, špinavé voľnočasové oblečenie, ale na modeli sedí na posteli s jedlom, kávou a mračí sa do malého monitora notebooku. Z neustále zhrbenej chrbtice má hrb a zdvihnuté ramená, z celodenného hľadenia na obrazovku má červené a opuchnuté oči s množstvom vrások.

Jej ruka – dlhé hodiny skrútená okolo myši – sa stočila do „trvalého pazúra“. Nedostatok čerstvého vzduchu a duševné ťažkosti ako úzkosť a depresia Anne spôsobili nadváhu a oslabili imunitný systém, píšu výskumníci.

Ľudia model kritizujú

Model sa na internete nestretol s priaznivým ohlasom. Kritiku vyvolal v prvom rade fakt, že Annu vytvorila firma, ktorá dodáva najmä kancelársky nábytok a ergonomické stoličky. Niektorí preto tento model označili za „firemnú propagandu“, ktorej cieľom je povzbudiť zamestnancov, aby sa vrátili do kancelárie, píše The Hustle.

Model sa dostal aj do databázy memečiek Know Your Meme, ktorá zhromažďuje vtipné a absurdné internetové momenty.

„Jediný spôsob, ako sa vyhnúť premene na ‚znetvoreného škriatka‘, je sedieť hodinu v aute, aby ste následne sedeli za stolom osem hodín. Je to oveľa zdravšie,“ sarkasticky poznamenal jeden z kritikov. Model tiež inšpiroval internetových používateľov, aby začali vytvárať ironické memečká na podobnú tému.

Veľa ľudí začalo poukazovať na to, že odkedy im pandémia umožnila pracovať z domu, sú paradoxne oveľa efektívnejší. „Hmm, schudol som 9 kíl, denne cvičím jogu, som produktívnejší a môj pracovný život je o 70 000 percent lepší. Robím niečo zle?“ cituje portál Independent reakciu používateľa Twitteru.

Celodenná práca za počítačom si so sebou, samozrejme, nesie mnohé riziká. Odborníci odporúčajú po každých 20 minútach odvrátiť zrak od monitora a zadívať sa aspoň na 20 sekúnd na čo najvzdialenejšie miesto. Dôležité je tiež robiť si pravidelné prestávky na pohyb a strečing.