Raper Slowthai na Pohode nevystúpi. Čelí obvineniu zo znásilnenia

Ak si rapera na Pohode nestihol minulý rok, neuvidíš ho ani teraz.

Britský raper Tyron Kaymone Frampton, známy pod umeleckým menom Slowthai, mal po vlaňajšom úspešnom koncerte na trenčianskom festivale Pohoda vystúpiť toto leto na letisku znova. Organizátori však na sociálnych sieťach oznámili, že sa to nakoniec nestane.



Dôvodom by mali byť podľa Denníka N obvinenia, ktorým raper momentálne čelí. Nové meno, ktoré vystúpi na festivale v jeho plánovanom slote, vraj organizátori zverejnia čoskoro. Ako píše BBC, 28-ročný hudobník je obvinený z toho, že 8. septembra 2021 dvakrát znásilnil nemenovanú ženu.



Tá obvinila okrem neho aj 25-ročného Alexa Blake-Walkera. Obaja muži obvinenia popreli pred súdom. Sudca Michael Gledhill KC prepustil oboch obžalovaných na podmienečnú kauciu až do ich procesu v júli 2024.



Slowthai debutoval v roku 2019 albumom Nothing Great About Britain, o dva roky neskôr prišiel s nahrávkou Tyron a tento rok vydal album Ugly. Za skladbu My High bol nominovaný aj na cenu Grammy v kategórii najlepšia tanečná nahrávka.