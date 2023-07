Boli sme na bubnovačke v lone prírody: My sa len rozprávame cez rytmy, povedal nám umelec

Ľudia sa chodia do prírody bubnovaním odreagovať, ale aj nabrať vesmírnu energiu.

Bezstarostne ležím na prehriatej tráve a pohojdávam ľavou nohou do rytmu afrických bubnov. Rezonujú kopcom Šianec a celým jeho okolím. Oči mi prejdú na koncentrovaných hudobníkov. V každom údere nechávajú kus duše, až sa im ligocú čelá v žiare posledných lúčov slnka. Impozantná vyhliadka, nad ktorou sa vznáša oranžová obloha, dokonale dotvára atmosféru oslavy letného slnovratu. Lepšie kulisy si hudobníci na svoj živelný koncert ani nemohli zvoliť.



Zapadajúce slnko sa pomaly stráca za ďalekými kopcami. Čím je nižšie, tým viac bubeníci zrýchľujú tempo, akoby sa ho snažili povzbudiť v páde za obzor. Bubnujú ako v tranze. Pravidelnými údermi hypnotizujú aj skupinky ľudí, ktorí si prišli vychutnať ich umenie a fotogenickú panorámu mesta Hlohovec. Niektorí návštevníci dokonca vyťahujú vlastné bicie nástroje, aby priložili ruku k dielu. Bez výnimky sa nechávam unášať rezkými rytmami aj ja, pričom razom zabúdam na starosti.

Juraj Zob unášajúci sa rytmami počas západu slnka. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Predtým než slnko úplne zapadne, si hudobníci dajú krátku pauzu. Keď podídem k jednému z nich a spýtam sa ho, ako si užíva koncert v lone prírody, odpovie mi s úsmevom na perách:

„Pre nás to nie je štandardný koncert, skôr by som povedal, že sa rozprávame. Ľudia medzi sebou môžu komunikovať rôzne, či už verbálne, alebo neverbálne. My komunikujeme cez bubny. Vedieme debatu a cez rytmy interpretujeme svoje pocity,“ prezrádza mi profesionálny bubeník Gustáv Horváth, ktorý si na oslavy letného slnovratu prišiel zadžemovať so starým kamarátom.

Neprejde ani pár desiatok minút, keď si bubeníci opäť sadajú za svoje nástroje. Som prekvapený, keďže okolo seba vidím viacero nových tvárí zvierajúcich svoje nástroje. Len čo jeden z muzikantov udrie na blanu svojho djembe, odštartuje chaotickú, ale napriek tomu zaujímavú a počúvateľnú symfóniu zvukov.

Bubnovačka na Šianci. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Oslava letného slnovratu

Je krátko po siedmej hodine večer, keď odstavím auto na parkovisku vyhliadky Šianec, týčiacej sa nad Hlohovcom. V tom, že som na správnom mieste, ma utvrdzuje zvuk bubnov, ktorý rezonuje horou. Intuitívne sa vydáme za ním.

Bubnovačka na Šianci. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Nemusím ísť ďaleko a stretávam partiu bubeníkov. Africké bubny majú voľnomyšlienkarsky rozložené uprostred zelene a búchajú na ne, ako im len napadne. Napriek tomu, že si každý hrá svoje, spája ich jeden rytmus. Fascinuje ma, ako si to užívajú.

Okrem vedúcich hudobníkov na svoje bicie nástroje búchajú aj návštevníci. Do oka mi hneď padnú dve dámy, ktoré hrajú na bubny tak energicky, že by zahanbili nejedného dvadsiatnika. Usmejem sa na ne a v tichosti im závidím ich vitalitu a entuziazmus.

Dámam som závidel ich vitalitu a entuziasmus. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Chvíľku iba stojím a užívam si hudbu. V momente, keď sa hudobníci rozhodnú urobiť si prestávku, využijem situáciu a pustím sa s nimi do reči. Ako prvý sa mi prihovorí bubeník, ktorý ako jediný hrá väčšinu času na štandardné akustické bicie a nie na africké djembe. Predstaví sa ako Jindro Planka, každý ho však oslovuje Gino (pozn. red. – čítaj Džino). Zisťujem, že ide o profesionálneho hudobníka, ktorý kedysi hrával po boku Beáty Dubasovej aj v kapele Fermata.

„V 94. roku som ukončil profesionálnu hudobnícku kariéru a začal som sa venovať iným povinnostiam. Stará láska však nehrdzavie. Ako vždy hovorím, dobrá žena, pes a bicí nástroj ťa nikdy nesklamú,“ zasmeje sa a pozve ma do dreveného altánku k ostatným hudobníkom.

Bubeník Jindro „Gino“ Planka. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Cestou mi vysvetľuje, že bubnovačku na Šianci zorganizoval prvýkrát jeho známy ešte pred štyrmi rokmi. „Otcom akcie je Marek Jankovič. Marek je taký hippie, prírodný človek. Prvá bubnovačka mu vyšla perfektne, a tak chcel, aby sa z akcie stala tradícia. Bohužiaľ, časovo sa tomu už nestíhal venovať. S manželkou bubnujeme a zároveň aj vedieme občianske združenie, čiže prirodzene sme navrhli, že preberieme štafetu,“ priblíži mi.