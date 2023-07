Českí študenti pretvorili elektrickú Škodu Enyaq na moderný obytný automobil na kempovanie

Ako základný stavebný kameň poslúžil elektrický Enyaq, s ktorého prestavbou študentom pomohol tím odborníkov z radov značky.

Študenti Stredného odborného učilišťa strojárenského Škoda Auto v Mladej Boleslavi sa každoročne podieľajú na prestavbe jedného z modelov českej automobilky, z ktorého vyrobia unikátny model. Nejde o sériové vozidlo, skôr o nevšedný výtvor, ktorý slúži na ukážku fantázie študentov a súčasne im poslúži na predstavu, ako sa navrhujú automobily. Tento rok spoznávame v poradí už deviaty model, nesie názov Roadiaq a za jeho vznikom stojí 29 študentov.

Už na prvý pohľad je zrejmé, že tentoraz ako základ použili elektrický Enyaq, s ktorého prestavbou im pomohol tím odborníkov z radov značky. Cieľom tohtoročného študentského projektu bol obytný automobil, čo so sebou opäť prinieslo úpravy karosérie – zástavba stanu vyžadovala novú strešnú konštrukciu, na mieru však vyvinuli aj piate dvere. Roadiaq je tak až o 35 centimetrov vyšší, v porovnaní so sériovým Enyaqom narástla aj svetlá výška, a to na rovných 19 centimetrov.

Na exteriér vozidla použili dvojfarebné lakovanie, ktoré kombinuje zelený odtieň Emerald a biely Moon. Biele sú aj detaily v prednom nárazníku, nechýba pritom ani osvetlená maska Crystal Face. Auto stojí na najväčších dostupných diskoch od Škody, ktoré majú veľkosť až 21". Tak ako je pri vozidlách tohto druhu zvykom, aj Roadiaq dostal dodatočnú prípojku na externý zdroj energie, ktorý sa používa v kempoch.