Kedy sa oplatí vstúpiť do III. piliera a aký fond si vybrať?

Čoraz viac Slovákov si uvedomuje, že myslieť na dôchodok vo vlastnej réžii a nespoliehať sa iba na štátnu penziu je nesmierne dôležité. Zatiaľ čo I. pilier je pre všetkých pracujúcich povinný a II. pilier je dnes už nevyhnutnosťou, ktorá vás nič nestojí, sa o III. pilieri veľa nehovorí. Povedzme si preto, kedy sa doň oplatí vstúpiť, v akom fonde sporiť a aké má výhody.

Čo je III. pilier?

3. pilier, čo to je? Ide o doplnkové dôchodkové sporenie (DDS), ktoré je dobrovoľné. Je ale jedna výnimka, a to osoby s rizikovou prácou, pre túto skupinu je 3. dôchodkový pilier povinný – nemusia doň ale prispievať povinne oni, ale ich zamestnávatelia. Vaše finančné prostriedky sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.

III. pilier sa stal najmä pracovným benefitom. Ak vám zamestnávateľ ponúka možnosť prispievania do doplnkového fondu, určite túto možnosť využite a vstúpte do III. piliera. Na Slovensku už nájdeme viacero firiem, ktoré prispievajú zamestnancom do III. piliera, čím získava výhodu zamestnanec i zamestnávateľ. Na začiatku sa dohodnú, akou sumou bude prispievať zamestnávateľ a akou zamestnanec. Ideálne je, ak zamestnávateľ prispieva aspoň rovnakú sumu ako zamestnanec, pre ktorého tak ide o 100 % „zhodnotenie“ vkladov.



Výhody III. piliera pre zamestnanca:

Časť financií ide od zamestnávateľa - časť nasporených financií na vašom účte pochádza od zamestnávateľa. Vy tak získavate peniaze navyše, ktoré sa môžu ďalej zhodnocovať pre váš budúci dôchodok.

Vaše úspory z III. piliera v prípade úmrtia zdedia vaši blízki - v prípade vášho úmrtia sú nasporené zhodnotené financie predmetom dedenia, nemusíte sa preto báť, že by prepadli štátu.

Kedykoľvek môžete zmeniť fond - v rámci svojej dôchodcovskej spoločnosti si môžete kedykoľvek počas sporenia meniť fondy, v ktorých sa zhodnocujú vaše peniaze.

Daňové úľavy - v prípade, že ste vstúpili do III. piliera po januári 2014, máte možnosť daňového zvýhodnenia. Pri podaní daňového priznania si môžete odpísať od základu dane výšku všetkých vašich príspevkov do sumy 180 eur. Získate tak na daniach späť 34,20 eur. Do daňového zvýhodnenia sa však nepočítajú príspevky zamestnávateľa.

Z príspevku od zamestnávateľa neplatíte sociálne odvody - veľkou výhodou je tiež, že z príspevkov, ktoré vám posiela zamestnávateľ do III. piliera, vám sociálna poisťovňa nemôže vypočítať sociálne odvody. V súčasnosti zo zamestnávateľských príspevkov platíte iba 4 % na zdravotné odvody.

Príspevky zamestnávateľa môžete vybrať až pri odchode na dôchodok - pre mnohých to možno nie je výhoda. Uvedomte si ale, že vďaka tomu, že peniaze od zamestnávateľa nemôžete vybrať skôr ako na dôchodku, máte istotu nasporených peňazí. Vaše príspevky si môžete predčasne vybrať najskôr po 10 rokoch.

Výhody III. piliera pre zamestnávateľa:

Atraktívny benefit pre zamestnancov – pre vašich zamestnancov je príspevok do III. piliera atraktívnym benefitom, ktorým ukazujete, že vám záleží na ich budúcnosti. Nakoľko ho neponúka každý zamestnávateľ, môžete vďaka nemu získať verných zamestnancov.

Daňové úľavy – aj pre zamestnávateľa sa príspevok oplatí, všetky príspevky pre vašich zamestnancov si totiž môžete zahrnúť do daňových výdavkov. Aktuálne do výšky 6 % z hrubej mzdy vášho zamestnanca.

Z príspevku neplatíte sociálne odvody – aj z pohľadu nákladov je pre zamestnávateľa výhodnejší príspevok do III. piliera, z ktorého nemá povinnosť platiť sociálne odvody, na rozdiel od čiastky, ktorou by priamo zvýšil plat zamestnanca.

Oplatí sa 3. pilier?

„Oplatí, a to všetkým, ktorým zamestnávateľ ponúka príspevok do 3. piliera. Ak vám zamestnávateľ ponúkne, že vám bude prispievať do III. piliera, určite neváhajte a vstúpte doň aj vy. Stačí vám prispievať 15 eur mesačne, čím dosiahnete sumu 180 na uplatnenie daňovej úľavy,“ odpovedá na otázku Stanislav Oravec, špecialista na dôchodky z PROSIGHT Slovensko.



„Naopak vám neodporúčam sporiť si v III. pilieri, ak vám doňho neprispieva aj zamestnávateľ. Očakávaný ročný výnos je približne 3 %, peniaze viete v tomto prípade lepšie zhodnotiť pri investovaní do podielových fondov alebo ETF fondov,“ dodáva Stanislav Oravec.



Zaujímavým môže byť prispievanie iba z vašej strany vtedy, ak budete prispievať iba do výšky 180 eur ročne, kde si uplatníte daňovú úľavu. Sporenie na dôchodok tak budete mať rozdelené na viacerých miestach. Nad sumu 180 eur ročne sa vám sporenie v III. pilieri bez príspevku zamestnávateľa neoplatí.

3. pilier výber fondu

Do akého fondu sa oplatí investovať? To závisí od vášho veku a od toho, aké riziko ste ochotný postúpiť, tak ako pri akomkoľvek investovaní. Vybrať si väčšinou môžete z konzervatívneho, vyváženého, akciového alebo indexového fondu – jeden, alebo kombináciu dvoch.

Pre mladších sporiteľov, ktorých ešte čaká viac ako 10 rokov práce, kým dosiahnu dôchodkový vek, je vhodný indexový alebo akciový fond, či ich kombinácia. V prípade, že sa blížite k „cieľovej dôchodkovej“ páske, odporúčame voliť skôr konzervatívnejšie a vyvážené fondy. Tie sú lepšou voľbou pre tých, ktorým zostáva do dôchodku už len pár rokov a nechcú riskovať.

Tretí dôchodkový pilier je výborným doplnkovým spôsobom sporenia na dôchodok v prípade, že vám doň prispieva zamestnávateľ, alebo ak chcete využiť daňovú úľavu. V PROSIGHT Slovensko vám poradíme, ktorý fond je vhodný priamo pre vás.