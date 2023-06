Lokality ako z The Last of Us alebo české Maldivy. Tieto miesta v Česku nie sú plné turistov a vyrazia ti dych

Chceš si prečistiť hlavu, usporiadať romantický piknik alebo si vyšperkovať feed originálnymi fotkami? Tieto miesta sú na to ako stvorené.

Rozmýšľaš, kam počas teplých dní „vypadnúť“, a neláka ťa tlačiť sa v zástupe turistov? Máme pre teba tipy na zabudnuté miesta, o ktorých možno ani netušíš, že sa nachádzajú v Česku. Preskúmaj opustenú baňu, kde sa budeš cítiť ako v postapokalyptickom filme, alebo zatopený lom, ktorý sa vďaka priezračnej vode prezýva Maldivy. Uprostred panenskej prírody zabudneš na svoje každodenné problémy.

Epická Jazda Českom a Slovenskom

Tipy na výnimočné lokality sme získali vďaka jednému instagramovému profilu, ktorý mapuje cestu troch mladých ľudí naprieč Českom a Slovenskom. Abeja, Duppy a Martin spoločne strávili 23 dní a nocí a skúšali rôzne veci, ako napríklad kurz prežitia alebo včelárstvo. Na sociálnych sieťach potom odovzdávajú svojim followerom tipy na neobvyklé zážitky a miesta, ktoré stoja za návštevu.

Cínová baňa Rolava

Jedným z miest, ktoré by si si nemal nechať ujsť, je bývalá cínová baňa Rolava-Sauersack v Krušných horách. Pozostatky budov z druhej svetovej vojny sú ukryté v lesoch blízko mestečka Přebuz. Súčasťou areálu sú šachty, továreň na spracovanie rudy, rybník, z ktorého sa odčerpávala voda, a bývalý zajatecký tábor. Na mieste panuje vďaka jeho histórii temná atmosféra, v ktorej si budeš pripadať ako postava zo seriálu The Last of Us. Areál je voľne prístupný, ale neudržiavaný, takže si daj veľký pozor, kam šliapeš. Chodníky sú plné trčiacich koreňov a starých drôtov.

Kaolínový lom pri obci Nepomyšle

Ak hľadáš miesto, kde sa osviežiš v horúcom počasí a užiješ si netradičné kúpanie, skús bývalý kaolínový lom neďaleko obce Nepomyšle na Podboransku. K jazierku sa dostaneš pohodlne pešo aj na bicykli. Keď tam dorazíš, ihneď pochopíš, prečo sa miestna pláž prezýva „Maldivy“. Očarí ťa nielen všadeprítomný biely piesok, ale aj azúrová farba vody, ktorá pripomína pláž na Maldivách. Kúpanie v jazierku je povolené na vlastné riziko. Nezabudni najprv dobre preskúmať terén a až potom ísť do vody.

Máriina skala

Pri návšteve Národného parku České Švajčiarsko nevynechaj výstup na Máriinu skalu. Pôvodne to bola požiarna pozorovateľňa, ktorú dal vybudovať knieža Ferdinand Kinský v polovici 19. storočia. Vrcholok s altánkom nájdeš na červenej turistickej trase asi 1,5 kilometra od východiskového bodu z Jetřichovíc. Trasa síce nie je dlhá, ale priprav sa na prudšie stúpanie, ktoré môže dať menej zdatným turistom zabrať. Výhľad, ktorý sa ti naskytne, však bude dostatočnou odmenou za tvoj výkon. Najkrajší pohľad zhora si užiješ pri východe a západe slnka. Táto vyhliadka je celoročne voľne prístupná.

Vyhliadka Špička

Futuristickú rozhľadňu nájdeš na Malom Špičáku v Jizerských horách. Zaujme ťa veľmi netradičným tvarom, ktorý pripomína mimozemskú loď alebo lyžicu. Zámerom architektov však bolo vytvoriť vyhliadku pripomínajúcu boby ako odkaz na fakt, že na mieste sa kedysi začínala Tanvaldská bobová dráha. Zaujímavý je aj zrkadlový povrch odrážajúci zdeformovaný obraz krajiny. Najrýchlejšie sa na vrchol dostaneš po modrej značke z Horného Tanvaldu, od penziónu „Pod Špičákom“. Približne po jednom kilometri ťa čaká pohľad na Tanvald, Ještěd a časť Jizerských hôr.

Priehrada Desná

Trosky priehrady na rieke Biela Desná dodnes pripomínajú tragédiu, ktorá sa na mieste stala v pondelok 18. septembra roku 1916. Lesní robotníci v osudné ráno spozorovali pramienok vytekajúci zvnútra hrádze. Síce to nahlásili, ale nešťastiu už nezabránili. Asi o hodinu neskôr sa hrádza priehrady pretrhla a pripravila 65 ľudí o život a ďalších viac ako 300 ľudí o strechu nad hlavou. K pretrhnutiu hrádze došlo iba necelý rok po tom, čo bola priehrada Desná postavená. Viac o smutnej, ale zaujímavej histórii tohto miesta sa dozvieš na náučnom chodníku Pretrhnutá priehrada, ktorý rozpráva celý príbeh na 6 zastávkach okolo nádrže.

Ak chceš spoznať ďalšie zaujímavé miesta, sleduj Instagram a TikTok Epická Jazda. Momentálne sa celý tím nachádza na Slovensku, takže sa môžeš inšpirovať, kam za epickými zážitkami vyraziť u našich susedov.