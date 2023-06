Whittakerovci: Incestná rodina sa dorozumieva aj štekotom, ich susedia na fotografa vytiahli pušku

Svet o existencii rodiny Whittakerovcov dlhý čas nevedel vôbec nič. Dnes ich poznajú desiatky miliónov ľudí.

Za to, akí sú, nemôžu, no niektorí ľudia sa im za genetické chyby aj tak posmievajú. Susedia Whittakerovcov si preto incestnú rodinu bránia vlastným telom a na cudzincov nemajú problém vytiahnuť zbrane.

Fotograf Mark Laita musel prvé stretnutie s rodinou, ktorú mnohí považovali za legendu, poriadne predýchať. A to nielen preto, že na neho susedia mierili zbraňou. Niektorí z rodiny komunikujú s okolím zvukmi, ktoré pripomínajú ich svorku psov. Aj keď nevedia odpovedať, rozumejú, čo im ľudia hovoria.

Timmy ako jediný člen rodiny dokončil strednú školu. Zdroj: Soft White Underbelly

Štekajúci muž a život v špine

Keď prišiel pred ich dom, všetci na neho pozerali uprenými pohľadmi. Na fotografa Marka Laitu začali štekať psy, ale aj postarší muž menom Ray, ktorý sa však neustále usmieval. Naozaj vydával zvuky, ktoré pripomínali štekot psa.

Keď miestny policajt Markovi radil, aby si na miesto priniesol kameru, odmietol. Pracoval iba s fotoaparátom, no teraz poriadne ľutoval, že ho neposlúchol. „Nič také šialené som ešte nevidel,“ povedal Laita v podcaste Joea Rogana, v ktorom opísal prvé stretnutie s rodinou Whittakerovcov.

Ray miesto ľudskej reči vydáva zvuky, ktoré pripomínajú štekot. Zdroj: Youtube/Soft White Underbelly

Mark Laita sa k Whittakerovcom dostal v podstate náhodou. V roku 2004 hľadal so svojím asistentom zaujímavých ľudí, ktorých by mohol umiestniť do pripravovanej fotoknihy Created Equal.

Keď cestoval Západnou Virgínou neďaleko od malej dediny Odd, stretol na jednej benzínke policajta. Ten mu poradil, aby navštívil Whittakerovcov – súrodencov, ktorých rodičia boli bratrancom a sesternicou. Rovnakých predkov však zdieľali aj ich prastarí rodičia, čím sa u potomkov rapídne zvýšila šanca na rôzne genetické poruchy.

Okrem biologickej odchýlky členov rodiny fotografa šokovalo, v akých žijú podmienkach. Všadeprítomná špina a neporiadok boli jednoducho ohromujúce. Miestni ľudia síce dávali na rodinu pozor a bránili ich pred nevítanými návštevami, no žalostne im chýbala aj finančná pomoc.

Pri prvom stretnutí ho takmer zastrelili

Dedinka Odd je skutočne maličká. Žije v nej do 800 obyvateľov, ktorí môžu navštevovať miestny kostol či poštu, ale za potravinami musia vyraziť do mesta. Mnohí ľudia z okolia Odd, ale aj celkovo zo Západnej Virgínie považovali kedysi Whittakerovcov za legendu, o ktorej počuli, ale v skutočnosti ich nikdy nevideli, píše Daily Mail. Fotograf Mark Laita sa však ešte v roku 2004 presvedčil, že naozaj existujú.

Prvé stretnutie Marka s rodinou ho takmer stálo život. Keď jeden zo susedov rodiny videl cudzinca, ktorý sa obšmieta okolo Whittakerovcov, vybehol z auta s nabitou puškou. Vyhrážal sa mu, že ak ich nenechá na pokoji, tak ho zastrelí.

Sused vraj pôsobil veľmi rozzúrene, pretože dobre vedel, že sa rodine chodia niekedy posmievať ľudia, ako napríklad stredoškoláci, ktorí im na dom hádžu vajíčka a toaletný papier. Laita však nebol žiaden tínedžer, ktorý sa nevedel vpratať do kože. Suseda ubezpečil, že si neprišiel robiť z Whittakerovcov posmešky. Vysvetlil mu, že do svojej pripravovanej knihy fotografuje zaujímavých ľudí a rodine dá za ich ochotu a čas peniaze. Sused nakoniec sklopil pušku k zemi.

Úroveň genetických chýb, ktoré Mark Laita na členoch rodiny pozoroval, ho odrovnala. Niektorí z nich boli schopní vydávať iba podivné pazvuky podobajúce sa na zvieratá. Aj keď slovám Marka rozumeli, nedokázali mu odpovedať, a tak sa iba rôznymi spôsobmi snažili naznačovať, čo majú na mysli.

„Rozumejú, o čom im hovoríte. Ak sa im to nepáči, začnú kričať – dajú vám vedieť, že sa im tento nápad nepáči,“ povedal podľa news.com.au fotografovi jeden z príbuzných rodiny. Mark si postupom času vybudoval s členmi rodiny vzťah a dokázal s nimi komunikovať napriek tomu, že mu neodpovedali.

V dome v roku 2004 žili súrodenci Freddie (zomrel v roku 2013), Ray, Betty, Larry, Kenneth a Lorene. Spoločne s nimi dom obýva aj Timmy, syn Lorene, ale tiež viacero psov.

Prvé fotografovanie sa však nezaobišlo bez problémov. Kenneth, ktorý dokázal rozprávať, no jeho hlas nebol príliš dobre zrozumiteľný, nemal s prvým fotením v roku 2004 žiaden problém. Podobne s ochotou sa fotografovi do záberu postavili aj Timmy s Freddiem. Najväčšie ťažkosti mal však so „štekajúcim“ Rayom, ktorý sa mu tlačil priamo pred fotoaparát.

Keď ho Mark upozornil, aby išiel ďalej, Ray sa rozbehol preč a popritom, ako mu gate spadli až k členkom, začal kopať do odpadkov. Trvalo vraj približne hodinu, kým sa mu podarilo zmäteného muža upokojiť tak, aby s ním mohol spraviť fotografiu. Keď spoločne s asistentom napokon odišiel preč, musel odstaviť auto mimo cesty a spracovať, čo práve zažil.

Mark sa snaží rodinu socializovať. Vzal ich napríklad na nákupy či ku kaderníkovi. (Zľava na fotke Betty, Timmy, Lorene a Ray.) Zdroj: Soft White Underbelly

Pre rodinu sa mu podarilo vyzbierať 70 000 dolárov

V oblasti Západnej Virgínie, ktorou Mark prechádzal, podľa jehlo slov ľudia zarábajú približne 12 000 dolárov za rok (podľa Forbesu priemerný Američan už medzi 20 – 24 rokmi zarobí ročne trikrát toľko). Predpokladá však, že Whittakerovci na mieste prežívajú zo štátnej podpory. Tá vzhľadom na zastarané a maličké priestory, v ktorých sa tlačia, nie je zrejme dostačujúca.

Stretnutie s Whittakerovcami v roku 2004 nebolo pre Marka posledné. Keď o 16 rokov neskôr prechádzal okolo ich rodnej dediny Odd, povedal si, že ich navštívi. Tentokrát si však zobral aj kameru a podarilo sa mu natočiť, ako na mieste žijú. Vtedy ešte nevedel, že sa vďaka jeho videám o rodine dozvedia milióny ľudí z celého sveta.

Na záberoch okrem iného ukázal, ako je interiér domu Whittakerovcov preplnený odpadkami a muchami, ktoré sa priživujú na zvyškoch jedál. Napriek všetkému však na fotografa pôsobili súrodenci spokojne. „Napriek tomu, že sa nesťažujú, je to naozaj drsný život,“ tvrdí Lalita. Jeho videá z roku 2020 sa stali virálnymi. Len prvé zo série si na Youtube pozrelo 38 miliónov používateľov.

Keďže bol stav ich domu naďalej žalostný, Mark sa rozhodol upriamiť pozornosť svojich sledovateľov na fond určený na pomoc Whittakerovcom. Ľudia naň medzičasom prispeli už vyše 70 000 dolárov. Za darované peniaze si členovia rodiny napríklad vymaľovali steny, kúpili auto, nové kuchynské skrinky či opravili strechu. Betty na videách Markovi vďačne potvrdila, že im príspevky od ľudí zlepšili život.

O inceste ich predkov nevedia

Aj keď sú veľmi chudobní a žijú v skutočne nehostinných podmienkach, ľudí fascinujú tým, ako sa jeden o druhého starajú. Whittakerovci pochádzajú pôvodne z 15-člennej rodiny, z ktorej už mnohí súrodenci zomreli. Na jej čele v súčasnosti stojí Betty, ktorú matka pred smrťou údajne požiadala, aby sa nikdy nevydala a dávala pozor na svojich súrodencov.

O tom, že by genetické chyby členov rodiny boli spôsobené incestom, vôbec netuší. Následky incestu si rovnako neuvedomujú ani ďalší členovia rodiny. Niektorí si myslia, že ich stav súvisí s prácou ich otca, ktorý robil v uhoľných baniach, informuje The New York Post.

Betty je hlavou rodiny. Zdroj: Soft White Underbelly

Betty ako jedna z mála členov rodiny dokáže pri rozprávaní pomerne dobre artikulovať. Veľa toho, naopak, nenahovorí jej sestra Lorene a ani jej syn Timmy, ktorý zo seba vydáva iba nezreteľné pazvuky. Lorene však veľmi rada spieva v miestnom kostole, ktorý navštevuje spoločne s Timmym.

Jeden z členov kongregácie povedal, že keď sa mu narodil syn, Lorene a Timmy pre čerstvého novorodenca priniesli niekoľko darov. „Rozumejú viac, než by si ľudia mysleli, a v rámci komunity sa ku všetkým správajú naozaj priateľsky,“ povedal pre Daily Mail. „Veľmi nám na nich záleží. Sú to veľmi milí ľudia. Síce nepochopení, ale sú naozaj skvelí a šťastní,“ dodal.

Lorene a jej syn Timmy. Spoločný čas veľmi radi trávia v miestnom kostole, kde si ich ľudia pochvaľujú. Zdroj: Youtube/Soft White Underbelly

Podľa Betty viacerí členovia rodiny chodili do školy, ale takmer nikto sa nedostal na strednú. Výnimkou bol až Timmy, ktorý v 90. rokoch absolvoval Wilson Hight School.

Ďalším členom rodiny je Ray, ktorý Marka obdarúva svojím úsmevom a pozitívnou náladou. Na videách ho vždy s radosťou vodí po dome, a aj keď miesto rozprávania vydáva zvuky podobné štekotu psa, snaží sa komunikovať. V dome ďalej žije Larry a Keneth, ktorý na videách Marka prezradil, že veľmi rád varí.

Kenneth sa pýši tým, že rodine robí vynikajúceho kuchára. Zdroj: Youtube/Soft White Underbelly

Môže im medializácia pomôcť či uškodiť?

Aj keď sa Markovi podarilo pre rodinu vyzbierať vyše 70 000 dolárov, niektorí ľudia tvrdia, že sa na Whittakerovcoch priživuje a vykorisťuje ich, prezradil v podcaste Koncrete. „Môžu povedať, že ľudia v oblasti Apalačov majú úžasné životy, nechajte ich na pokoji. Jasné, ale zároveň by mohli získať aj viac podpory od vlády alebo korporácií,“ vysvetľuje svoje pohnútky fotograf, ktorý odmieta, že by rodinu využíval.

Miestny farár William Plumley si však nie je istý, či videá, ktoré natočil, priniesli viac dobrého alebo zlého. „Myslím si, že dokument o nich je dobrý aj zlý. Dobrý, pretože im pomohol. Ale tiež to prinieslo do oblasti veľa ľudí, ktorí sa na nich chcú len pobaviť,“ povedal Plumley pre Daily Mail.

Zdá sa však, že si členovia rodiny s fotografom dobre rozumejú a radi mu rozprávajú o svojom živote. Podľa videí, ktoré zverejnil na svojom youtubovom kanáli, sa snaží rodinu aj socializovať výletmi do neďalekého mesta. Whittakerovcov zobral napríklad na nákupy či ku kaderníkovi. Veľkú radosť po novom zostrihu vlasov a úprave porastu tváre mal najmä Ray (jeho reakciu môžeš vidieť na nižšie priloženom videu).

Pozitívne sa na prístup fotografa pozerá aj Američanka Ashley, ktorá vraj od rodiny Whittakerovcov býva len 10 minút. „Úctivý spôsob, akým sa k nim správa, ma dojíma,“ napísala v komentároch pod podcastom Joea Rogana. Fond, ktorý Mark pre rodinu založil, je naďalej aktívny a každý deň doň pribudne zopár desiatok až stoviek dolárov. Úprav domu, ktoré by mohli Whittakerovci ešte využiť, je pritom skutočne veľa.