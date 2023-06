Janka učí Slovákov lacno cestovať: Na ubytovaní cez Booking vieš ušetriť viac ako 10 %, stačí poznať pár dobrých trikov (Rozhovor)

Známa slovenská travelblogerka Janka Schweighoferová nám prezradila pár trikov, ako ušetriť na letnej dovolenke.

„Treba upozorniť, že čakať na 10 % kód od Bookingu je ako čakanie na Godota, takže nech sa mi ľudia pokojne ozvú a ja sa im tie kódy budem snažiť rozdistribuovať. Tí, ktorí kód dostanú, ale nevyužijú ho, mi ho zase môžu poslať,“ hovorí známa slovenská travelblogerka Janka Schweighoferová alias Janka Travelhacker, ktorá ľuďom už roky radí, ako po svete cestovať lacnejšie.

V našom rozhovore sme s ňou prebrali blížiace sa letné dovolenky, ktoré už síce mnohí majú rezervované a kúpené, ale tisícky z nás stále váhajú nad dátumom či destináciou.

„Ja som zástanca toho, že v júli a auguste sa neoplatí chodiť k moru, lebo je tam každý. V júni zase býva pomerne zima, čo vie pokaziť dovolenku,“ vysvetľuje Janka, ako sa u nej postupom rokov menili letné preferencie. A prezradila nám aj pár konkrétnych tipov na destinácie, kde by toto leto nemuselo byť až tak veľa ľudí.

Je už neskoro hľadať si teraz dovolenku na leto?

Hľadať letnú dovolenku bude neskoro v polovici júna. Dovtedy je to stále zvládnuteľné, občas sa objavia rôzne akcie, ale veľa zliav a akcií na leto sa už skončilo. Ak si človek nerezervuje letnú dovolenku do polovice júna, potom musí očakávať, že všetko pôjde výrazne hore.

Na svojom blogu si nedávno ľuďom radila, aby v lete vyskúšali exotiku. Čo by si človeku poradila, keby od teba chcel tip na čo najlacnejšiu možnú destináciu na letnú dovolenku?V tom prípade bude najlepšie sedieť doma. (smiech) Ja som zástanca toho, že v júli a auguste sa neoplatí chodiť k moru, lebo je tam každý. V júni zase býva pomerne zima, čo dokáže pokaziť dovolenku.

Moje leto sa preto mentálne posúva na september a október. Kam by som poradila ísť v júli a auguste? Vyslovene na neokukané miesta, lenže problém je, ako ich nájsť. Každý hľadá neokukané miesta a potom sa ocitne niekde na Cypre na Ayia Napa, kde je milión ľudí.

Na internete je toho veľa popísaného o každom meste, aby sa človek náhodou neubytoval v nejakom gete.

Ak teda chcem objaviť neokukané miesta, akú stratégiu mám zvoliť?Ak chceš nájsť naozaj neokukané miesta, volila by som destinácie, ktoré nemajú priame letecké spojenie. Napríklad menšie ostrovy, kam sa dá dostať loďou, alebo miesta, ktoré sa nachádzajú ďaleko od veľkých miest. Mnohé malé ostrovy okolo Atén síce nemajú letiská, ale keďže sú blízko hlavného mesta, tak tam bude strašne veľa ľudí.

A možno by som išla do krajín, ktoré v lete nemajú taký hype. V Portugalsku tradične nebýva až tak veľa ľudí ako v Taliansku či Grécku. Určite by som sa napríklad vyhla ostrovom ako Malorka či Ibiza. Možno tam nájdeš lacné letenky, ale doplatíš to na ubytovaní. Ľudia, ktorí chceli mať lacnú letnú dovolenku, ju začali riešiť vo februári či v marci.

Na Instagrame občas upozorňuješ na rastúce ceny ubytovania. Mňa takto naposledy zaskočilo Miláno, kde už dnes aj podpriemerné izby stoja viac ako 80 eur na noc.Celkovo všetko zdraželo. Inflácia je prvý hlavný faktor. Druhý faktor je ten, že po pandémii sa veľa ubytovaní stiahlo z dovolenkového prenájmu a radšej prenajímajú dlhodobo alebo to majitelia predali. Nedostatok následne vyhnal cenu hore, no a teraz po návrate do bežnej situácie ti už nikto cenu nezníži.

Ak stále nemáš vybratú dovolenku, tak treba ísť buď v polovici júna, alebo potom okolo 15 až 20. septembra. Vtedy už ceny začínajú byť veľmi príjemné. Úplne najlepšie je bookovať si ubytovanie výrazne dopredu, pretože vtedy obabreš aj infláciu. Vždy však treba bookovať ubytovanie s bezplatným zrušením, ak je táto možnosť dostupná.

Máš už v hlave presný postup toho, ako si vyberáš ubytko, keď ideš na dovolenku či výlet? Vieš mi povedať presný návod s tipmi a trikmi, na čo by som nemal zabudnúť?