Šimon Snopek: V gréckom Santorini zaplatíš za noc aj 1 000 až 2 000 € (CHECK IN)

Ktoré krajiny tento rok Šimon navštívil?

Predstavujeme ti ďalší diel formátu Check in, v ktorom sa bude Janka so svojimi hosťami zhovárať o netradičných cestovateľských zážitkoch. Tentokrát si do štúdia zavolala fotografa a cestovateľa Šimona, ktorý jej porozprával svoje zážitky z Ázie, gréckeho ostrova Santorini či z plavby loďou z Ríma do Barcelony.