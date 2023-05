Sú nenápadné, no o to dôležitejšie. Lidl sa stará o včely, vďaka ktorým máš na stole pravidelne čerstvú zeleninu a ovocie

Lidl má pri 37 predajniach hmyzie domčeky. Vedel si, že v nich prebývajú včely samotárky, ktoré sú pre zachovanie biodiverzity rovnako kľúčové ako ich známejšie príbuzné?

Dôležitosť včiel si často vôbec neuvedomujeme. Väčšina z nás sa im vyhýba, pretože sa bojí ich uštipnutia. No včely sú mimoriadne dôležitou súčasťou našej prírody, bez ktorej by si nepoznal svet taký, aký je dnes. Ich hlavnou úlohou je opeľovanie rastlín – keď včely zbierajú nektár z kvetov, peľ sa im prichytí na telo. Pri lete z kvetu na kvet prenášajú peľové zrná, vďaka čomu môžu priniesť úrodu. Tento proces opeľovania je kľúčový pre mnoho plodín a divokých rastlín. Až 75 % svetových plodín totiž závisí od opeľovania včelami. Bez včiel by sa mnohé plodiny nevyvíjali správne a produkcia ovocia, zeleniny a semien by klesla.

Zdroj: Unsplash/Boba Jaglicic/voľne na použitie



Bohužiaľ, v posledných rokoch sme boli svedkami poklesu počtu včiel v mnohých častiach sveta. Faktory ako používanie pesticídov, strata biotopov, choroby a znečistenie životného prostredia majú negatívny vplyv na populácie včiel. Je dôležité chrániť a zachovávať včely, pretože ich úloha v ekosystémoch a pre ľudstvo je neoceniteľná. Tento fakt si uvedomuje aj Lidl, jeden z najväčších obchodných reťazcov na Slovensku, ktorý ti denne umožňuje aj vďaka ochrane včiel kúpiť si čerstvé a chutné potraviny, ovocie i zeleninu.

Práve preto Lidl nadviazal v uplynulom roku spoluprácu s projektom Včelí kRaj z Liešnice, ktorý je zároveň garantom pre túto tematickú oblasť. S kRajom sa mu podarilo umiestniť k trom logistickým centrám včelnice. Tie sú novým domovom včiel medonosných v Seredi, v Nemšovej a v Záborskom. Najnovšie k nim pribudla jedna i pri centrále Lidla v Ružinove.

O včelstvá sa starajú priamo zamestnanci Lidla. V prípade bratislavskej centrály má 180 000 neúnavných pracovníčok na starosti regionálny manažér Roman Geleta. „Včely, ako hovorí aj jeden názov knihy o nich, sú fenomenálne. Odkedy som spoznal tieto neúnavné stvorenia, úplne som im prepadol. Z ich organizovanosti a pracovitosti by si mohli brať príklad aj ľudia. Som rád, že aj u nás vo firme Lidl sme sa rozhodli chovať včely a môžem svojimi skúsenosťami pomôcť pri starostlivosti o ne aj v mestskom prostredí, kde tiež určite patria a môžu byť užitočné.“

Zdroj: Refresher.sk

Dôležitosť tohto hmyzu potvrdil aj včelár David Turčáni, ktorý je zároveň zakladateľ projektu Včelí kRaj: „Včely sú úzko prepojené so životom človeka. Nie je to med, ktorý nám napadne ako prvý, ale ich opeľovacia činnosť, ktorá prispieva k pestrej skladbe nášho jedálnička. Opeľovanie výrazne zvyšuje úrodu, a tak sa včely podieľajú na pestrom jedálničku každého z nás.“ Ich úbytok predstavuje nemalý problém. Turčáni priblížil, v čom spočíva: „V posledných rokoch zaznamenávame úbytky hlavne pri prirodzených opeľovačoch, teda aj pri samotárskych včelách. Ich úbytkom klesá opeľovacia činnosť. Ak by sme výrazne ohrozili našich hmyzích pomocníkov, ohrozujeme tým aj dostatok potravín pre nás. Základných, ako aj doplnkových.“

Prosperujúca príroda ide ruka v ruke s hmyzom, ktorý opeľuje ako kvety okrasné, tak aj kvety budúcej zeleniny či ovocných stromov. Na to, aby bol systém úspešný, opeľovače potrebujú mať, rovnako ako ľudia, pocit bezpečia. Doprajú im ho nové domovy – hmyzie domčeky. V nich nájdu svoj domov nielen včely. Spolunažívať s nimi vie aj iný užitočný hmyz, ktorý je veľakrát nápomocný napríklad v tom, že likviduje škodce parazitujúce na rastlinách. Práve preto sa pri 37 predajniach diskontu nachádzajú hmyzie domčeky, ktoré sú domovom pre rôzne druhy samotárskych včiel a iný hmyz. Navyše, vďaka informačným tabuliam sa dozvieš viac o téme biodiverzity. Vedel si napríklad, že včelám samotárkam, ktoré sú pre zachovanie biodiverzity rovnako kľúčové ako ich známejšie príbuzné, čoraz viac chýba ich prirodzené prostredie? Aj vďaka tomu, že pre ne reťazec zabezpečil malé hotely, pozitívne prispieva k boju proti zmene klímy a znižuje vplyv prírodných nebezpečenstiev.

Zdroj: Refresher.sk

Malými krokmi k významným činom

Včelí kRaj a Lidl sa zaoberajú problematikou ochrany opeľovačov koncepčne. „Postupne prichádzajú prvé výsledky, ako napríklad včelnice v troch logistických centrách a centrále spoločnosti Lidl. Ďalej je to edukačný program pre základné školy a čoskoro pribudnú ďalšie výsledky spolupráce. Veľmi si ju vážime hlavne z dôvodu, že v spoločnosti sú ochotní počúvať naše odborné rady. Cítime sa teda ako plnohodnotný partner spolupráce. Teší nás, že si vybrali práve environmentálnu tému, na ktorej riešenie je ten najvyšší čas,“ uzatvoril Turčáni.

Lidl nedávno zorganizoval súťaž o celodennú exkurziu do Včelieho kRaja pre všetky základné školy, z ktorej vzišlo desať víťazných tried. Nad Expedíciou Medíkovo prevzali záštitu ministerstvo životného prostredia i ministerstvo školstva. Na stránke projektu sú k dispozícii materiály Včelia škola, ktoré vznikli v spolupráci s OZ Včelí kRaj. Cieľom je poskytnúť deťom a mládeži zaujímavé znalosti o včelách, ich potrebách a ich význame pre prírodu a pre nás ľudí. Výsledkom by mala byť práve zvedavosť a chuť objavovať, čo môžu vidieť, zažiť a pochopiť v prírode, v našich záhradách a na mnohých iných miestach okolo nás. Deti navštívia vzdelávacie centrum Včelieho kRaja, ktoré bolo, rovnako ako osádzanie hmyzích domčekov, podporené z Nadačného fondu Lidl v Nadácii Pontis.

Zdroj: Refresher.sk

Kolobeh prírody v praxi

Pomôcť môžeš aj ty. Inšpiruj sa Lidlom. Vytvor nové bývanie hmyzu aj ty. Pozvaním týchto malých pomocníkov do záhrady, respektíve do domčeka v nej zabezpečíš prírode ten najkrajší rozkvet. Pridanou hodnotou takýchto príbytkov je napríklad to, že človek oveľa lepšie porozumie kolobehu prírody. Veľakrát sa o zhotovovanie hmyzích hotelov zaujímajú napríklad škôlky. Prečo? Okrem zaujímavej skupinovej aktivity hľadajú edukatívnu a zároveň terapeutickú činnosť.

V prípade, že chceš takýto domček postaviť, základná konštrukcia môže byť z dreva, tehál alebo kamenia. Na tvare nezáleží, dôležité je, čo sa rozhodnete dať dovnútra. Výplň hotela by mala byť vyskladaná napríklad z kôry, kúskov dreva, slamy, suchého lístia. Spomínané včely veľmi často oslovia bambusové rúrky. Ak máš vo svojom okolí veľa ihličnatých stromov so šiškami, môžeš ich smelo použiť tiež.