Aký pánsky sveter sa najlepšie dopĺňa s rifľami?

Patríte medzi mužov preferujúcich svetre? Poradíme vám, aké pánske svetre si s rifľami najlepšie rozumejú.

Rifle a pánske svetre majú dlhú históriu

Rifle a svetre sú zaujímavé kúsky pánskeho šatníka s ešte zaujímavejšou históriou. Rifle vznikli v roku 1873 ako pracovné oblečenie zlatokopov a za ich zrodom stáli Kalifornčania Jacob Davis a Levi Strauss. Pevné a maximálne odolné oblečenie si získalo rýchlo popularitu, keďže išlo o veľmi pohodlné nohavice s praktickými detailmi v podobe vreciek. V súčasnosti sú rifle značky Levi’s považované za najkvalitnejšie nohavice svojho druhu. Samozrejme, že pánske rifle ponuka sa rokmi rozrástla, ale historicky prvé denimové nohavice si svoje popredné pozície v obľúbenosti zachovali dodnes.

Aký príbeh sa viaže k pánskym svetrom? História pánskych svetrov sa datuje do minulého storočia spolu s vynálezom strojov na pletenie. Pleteniny boli najskôr doménou mužov. Podľa diktátu módy neboli svetre oblečením vhodným pre dámy. Tento prístup zmenila až slávna Coco Chanel, ktorú žiadne bariéry nezaujímali. Dámske a pánske svetre boli časom vytláčané úpletmi a mikinami, ale stále si držia vysoké priečky v popularite.

Rifle a svetre sú skvelá kombinácia, ale...

Pohodlné rifle a ešte pohodlnejšie pánske svetre k sebe patria a vytvárajú ležérny outfit na rôzne príležitosti. Napriek tomu, že sú perfektnou dvojkou, je nutné pri ich kombinovaní myslieť na niekoľko pravidiel.

Pred výberom svetru vhodného k rifliam si urobte malý prieskum v online obchodoch. Sveter pánsky na answear.sk vám veľa napovie o tom, aké modely svetrov sú momentálne in. Po prieskume si lepšie vytvoríte predstavu o tom, ktorý sveter máte doplniť do šatníka.

Najskôr si predstavme zakázanú kombináciu pánskych svetrov a riflí. Módne faux pas spravíte, keď si k rifliam oblečiete pánsky sveter s výstrihom do V. Tento model svetra je elegantný, a preto sa hodí k nohaviciam spolu s košeľou a kravatou. Svetre s véčkovým výstrihom môžete nosiť na formálne príležitosti spolu so sakom.

Zdroj: Answear.sk

Ideálne kombinácie riflí a pánskeho svetra

Ideálnym strihom pánskeho svetra, ktorý bude perfektne vyzerať s rifľami, je sveter s okrúhlym výstrihom. Okrúhly výstrih pôsobí športovo a ležérne. Nemusíte sa obávať, že by tento model svetra vyzeral veľmi lacno alebo nezaujímavo. Stačí, aby ste pod sveter s guľatým výstrihom obliekli košeľu, ktorej cípy goliera budú prečnievať cez sveter, a máte vyhrané. Uvedenú kombináciu t.j. rifle, sveter a košeľa je možné nosiť spolu so športovým sakom. Získate uvoľnený a zároveň čiastočne formálny look, ktorý je akceptovateľným štýlom do mesta, na firemný večierok alebo na vernisáž.

Pánske svetre s guľatým výstrihom môžete nosiť aj samostatne bez košele a saka. Vďaka veľkému výberu farieb a voľnému či priliehavejšiemu strihu vyzerajú svetre s rifľami vždy in a sviežo. K rifliam sa hodia tiež svetre s gombíkmi a zipsami, za povšimnutie stojí kombinácia riflí a roláka. Rozhodnúť sa pre ktorúkoľvek z kombinácií pánskeho svetra a riflí nie je nikdy krokom mimo. Pánske svetre sú štýlové, na nosenie komfortné a v chladnejšom počasí zahrejú.