VIDEO: Abstinentka prežila päť dní v austrálskom buši len vďaka fľaši vína

Lillian Ip sa v nedeľu vydala na krátky výlet, počas ktorého prechádzala hustým bušom v austrálskom štáte Victoria. Nanešťastie však zle odbočila a dostala sa na slepú cestu, kde jej vozidlo uviazlo v bahne. Mala so sebou len niekoľko sladkostí a žiadnu vodu.

„Jediná tekutina, ktorú so sebou Lillian, ktorá je abstinentka mala, bola fľaša vína, ktorú kúpila ako darček pre svoju matku. Vďaka tomu prežila," cituje seržanta policajnej stanice Wodonga Martina Torpeyho BBC.

V buši strávila päť nocí. V piatok ju našli záchranné služby, keď oblasť letecky preskúmavali. „Prvá vec, ktorá ma napadla, na ktorú som myslela bola: voda a cigareta,“ povedala Ip 9News Australia. „Vďaka bohu, že tá policajtka mala cigaretu,“ povedala zachránená žena. O jej nájdení ako prvý informoval austrálsky web ABC.

„Myslela som, že tam zomriem. V piatok sa celé moje telo vyplo,“ povedala s tým, že sa už sa chystala to vzdať. Keď stratila nádej, že ju nájdu živú, napísala list svojej rodine, že ich miluje.

Pani Ip našli asi 60 km od najbližšieho mesta. Pre zdravotné problémy nemohla nikam dôjsť, takže zostala pri svojom aute, píše polícia v štáte Victoria. To, že zostala pri svojom aute a nezatúlala sa do lesa, pomohlo polícii s jej nájdením. Pani Ip previezli do nemocnice na liečbu dehydratácie, teraz sa už vrátila domov do Melbourne.

Pozri si na videu nižšie moment, keď sa ju polícii podarilo nájsť po piatich dňoch.

See the moment Air Wing located a woman, who was missing for five days in dense bushland.



Yesterday afternoon, Air Wing were conducting a sweep of the hilly terrain when they spotted Lillian’s car at the end of a dirt road in the Mitta Mitta bushland.



🔗 https://t.co/dgjOkkgdY0pic.twitter.com/DwbaJHLUMn