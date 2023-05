Janka Kovalčíková v slzách: Pri Vildovi som omladla. Let's Dance mi zmenilo život, po výhre si však doprajem voľno (Rozhovor)

Aký najkrajší zážitok si víťazný pár odnáša z Let's Dance, čo pre nich bolo najnáročnejšie, či to medzi nimi občas aj škrípalo a čo jeden druhého navzájom naučili?

V sobotu korunovali kráľa vo Veľkej Británii a o deň neskôr sme spoznali kráľa a kráľovnú tanečného parketu na Slovensku. Vo veľkolepom finálovom kole predviedli všetky tri páry úchvatné výkony a po každom jednom z ich vystúpení si od divákov v Inchebe vyslúžili standing ovation.

Do posledného – desiateho kola sa podarilo prebojovať Gabriele Marcinkovej s Matyášom Adamcom, Vratkovi Sirágimu s Annou Riebaueroveou a Janke Kovalčikovej s Vilémom Šírom. Vyhrať však mohla len jedna dvojica a trofej víťazov tak nad hlavou vďaka najväčšiemu počťu diváckych SMS hlasov napokon zdvihli favorizovaná Janka a jej tanečný partner Vilda.

Z ich troch finálových tancov doslova naskakovali zimomriavky. Ten úvodný bol tanečnou modlitbou plnou energie, po ňom predviedli dynamické paso doble a zavŕšili to showdance, v ktorom hlavnou myšlienkou bolo odpútať mladých od sociálnych sietí a priviesť ich k skutočnému kontaktu tancom.

Oboch víťazov sme vyspovedali niekoľko minút po tom, čo ich mená zazneli v závere veľkolepého finále. Janka Kovalčíkova počas rozhovoru neskrývala emócie a doslova rozprávala cez slzy šťastia. Spolu s Vildom Refresheru prezradili, aký najkrajší zážitok si odnášajú z Let's Dance, čo pre nich bolo najnáročnejšie, či to medzi nimi občas aj škrípalo a čo jeden druhého navzájom naučili.

Aké boli vaše bezprostredné pocity po oznámení víťazstva?

Janka: Pocity sú geniálne. Sme šťastní a zároveň sme na seba hrdí. Je to taká zmeska intenzívnych pocitov.

Vilém: Ja mám obrovskú radosť. Som naozaj rád, že sa nám to podarilo. Veľmi som si to prial. Je to úžasný pocit, vyhrať to. Podarilo sa nám to a myslím si, že z toho budem žiť ešte mnoho dní a možno aj rokov. Všetkým veľmi pekne ďakujem a ďakujem hlavne Janke, pretože to so mnou dokázala.

Ako budete spomínať na Let's Dance? Čo vám napadne ako prvé?

Janka: Mne napadne ako prvé láska, taká spolupatričnosť a zážitok. Bolo to veľmi intenzívne prežívanie všetkého dokopy.

Vilém: Úžasné na tom celom je, že všetci sú tu veľmi príjemní ľudia a potom to aj tak vyzerá v podobe výkonov všetkých tanečníkov a známych osobností. Tá atmosféra je tu od rána do večera príjemná, a to je na tom to najkrajšie.

Ako ste spokojní s dnešným výkonom?

Janka: Myslím si, že sme to zvládli so cťou a dokonca sme to zatancovali aj dobre. To som sa naučila od Vildu, že je potrebné vedieť sa sama oceniť. A hlavne sme si to užili a pevne verím, že to bolo cítiť aj doma pri televíznych obrazovkách a aj tu v Inchebe. Lebo my sme to cítili.

Vilém: Súhlasím.

Aký najkrajší zážitok si odnášate zo všetkých tých kôl súťaže?Janka: Že som stretla Vildu, že ma naučil tancovať a že som mala možnosť spoznať strašne veľa talentovaných a geniálnych ľudí.

Čo bolo počas tých 10 týždňov v Let's Dance najnáročnejšie?

Janka: My sme sa snažili na to nepozerať optikou, že čo je náročné. Brali sme to tak, ako to je, od týždňa k týždňu. Ale samozrejme, že keď človek stále trénuje, tak príde nejaká únava. Ale to je prirodzená súčasť.

Vilém: Tréningy síce boli náročné, ale vždy sme si ich obohatili nejakou srandou a vtedy to bolo vždy omnoho príjemnejšie.

Je vidieť, že ste sa ako tanečný pár sadli. Boli však situácie, keď to medzi vami škrípalo?

Vilém: Tak ste s tou osobou na tréningu každý deň 8 hodín, kde sa musíte intenzívne sústrediť a pracovať, ale ja si myslím, že sme mali stále dobrú náladu. Boli sme skvelý tím a snažili sme sa vždy ísť za naším cieľom, a teda odtancovať to v nedeľu čo najlepšie. Takže tými negatívnymi emóciami, ako keď nás niečo bolelo, sme sa veľmi nezaoberali. Pokračovali sme ďalej a myslím si, že to bola správna taktika (smiech).

Finalisti aktuálneho ročníka Let´s Dance. Zdroj: TV Markíza

Vilém, ty si ako tanečný partner po celý čas v Let's Dance učil Janku choreografie či tanečné kroky. Je naopak niečo, čo za ten čas Janka naučila teba?

Vilém: Janka ma naučila veľmi veľa vecí, napríklad spoznať viac sám seba. V niektorých situáciách som dnes trochu iný, vyspelejší. A tiež ma naučila veľa vtipov (smiech).

Janka: To skôr ty mňa. Ja som pri tebe zas omladla (smiech). Ja teda dúfam, že som Viléma niečo naučila. Myslím si, že napríklad schopnosti viac počúvať – aj seba aj mňa a tiež väčšej trpezlivosti. Ale jeho nebolo treba veľmi čo učiť, pretože on prišiel ako jeden pripravený a profesionálny tréner, z ktorého sa stal môj veľmi dobrý kamarát. Ale keby som mala vypichnúť jedno, čo som ho naučila, tak chodiť do divadla.

Čo urobíte a doprajete si ako prvé po tom, čo prídete domov, čo ste si počas Let's Dance až tak dopriať nemohli?

Janka: Voľno! Že v pondelok nebudem musieť ísť na tréning (smiech).

Vilém: Ja si v pondelok spomeniem na to všetko, čo sme tu zažili a budem mať z toho opäť radosť.



Janka, máš v pláne sa tancu venovať aj po skončení šou alebo nejako zužitkuješ to, čo si sa v Let's Dance naučila?

Janka: Mám to určite v pláne. Pretože mi to zmenilo pohľad na život ako taký a na učenie sa nových vecí. Prinieslo mi to do života veľmi veľa radosti a túto radosť by som si chcela zachovať aj naďalej. Takže ak to má byť práve prostredníctvom tanca, tak idem do toho!