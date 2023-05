Huawei má pre teba smart hodinky, s ktorými sa môžeš potápať a plne si ich prispôsobiť podľa svojich potrieb

Tieto smart hodinky ponúkajú výbavu, ktorej sa len ťažko konkuruje.

Trh so smart hodinkami neustále rastie, vďaka čomu sa tento gadget stáva čoraz bežnejšou súčasťou každodenného života ľudí. To znamená, že okrem množstva užitočných zdravotných a športových funkcií slúžia dnes smart hodinky aj ako módny doplnok k outfitom, a teda vyjadrujú aj osobný štýl každého používateľa.

Zdroj: Huawei

To viedlo množstvo výrobcov od čisto funkčného dizajnu k ich postupnému „skrášľovaniu“ a dnes na trhu nájdeme množstvo naozaj krásnych kúskov, o ktorých by si na prvý pohľad často nepovedal, že majú prívlastok „smart“. Jedným z takýchto výrobcov je Huawei, ktorý svoje kúsky navrhuje s citom pre dizajn, no zároveň ich vybaví množstvom smart funkcií. Výnimkou nie je ani novinka Huawei Watch Ultimate, pri ktorej sa doslova snúbi luxus s množstvom technológií v elegantnom tele.

Zdroj: Huawei

Trendy ciferníky, ktoré si plne prispôsobíš

Trendom, ktorým sa výrobcovia smart hodiniek dlhodobo uberajú, je možnosť personalizovať si ciferník, ktorým často dopĺňame svoj outfit či vyjadrujeme aktuálnu náladu. Práve novinka od Huaweiu umožňuje upravovať a personalizovať si ciferník hodiniek kedykoľvek a kdekoľvek podľa tvojich aktuálnych potrieb. Vďaka tomu si môžeš meniť pozadie hodiniek na základe svojej nálady alebo činnosti, ktorej sa venuješ. Huawei Watch Ultimate sú tak štýlovým riešením, ak považuješ doplnky za neodmysliteľnú súčasť svojho outfitu.

Zdroj: Huawei

Odolné hodinky, s ktorými sa môžeš pokojne potápať

Zanietení milovníci hodiniek vedia, že dobre navrhnuté puzdro poskytuje (nielen) štrukturálnu integritu kvalitných hodiniek. Preto sa môžeš spoľahnúť na kvalitnú kovovú zliatinu, ktorá nielenže odolá každodenným nástrahám, ale ponúkne aj nadčasový dizajn a štýlový nádych. Vďaka tejto kombinácii Huawei dosiahol takú úroveň odolnosti, ktorá ti dovolí s hodinkami sa aj potápať. Vybavil na to smart hodinky špeciálnymi funkciami pre potápačov (napr. rotujúcou lunetou, ktorá meria čas potopenia, ale aj meračom hĺbky potopenia), ako aj ciferníkmi v oranžovej, modrej a zelenej farbe, ktoré sú pod vodou najľahšie viditeľné.

Zdroj: Huawei

Celé to dopĺňa keramická luneta s bielymi rytinami, ktoré pripomínajú tradičné potápačské hodinky. S Huawei Watch Ultimate sa môžeš potápať do hĺbky 100 metrov a pre ešte lepšie prepojenie s podmorskými dobrodružstvami si na edícii Voyage Blue môžeš zvoliť exkluzívny ciferník, ktorý dokáže zobraziť 24 rôznych časových pásiem na modrom pozadí.

Zdroj: Huawei

Najnovší prírastok do rodiny smart hodiniek od Huaweiu si môžeš kúpiť už dnes, a to za cenu 899 eur. Okrem vyššie menovaných funkcií sa môžeš spoľahnúť na širokú škálu ďalších vychytávok, ktorí ti pomôžu zvládať každodenný život v kancelárii, ako aj zdolávať nové výzvy v tvojich obľúbených športoch. Nechýba ani profesionálny monitoring zdravotných funkcií vrátane EKG.