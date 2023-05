Máš už plány na leto? Poď spoznávať Maltu a študovať pri tom angličtinu

Ostrov v Stredozemnom mori ti ponúkne možnosť zdokonaliť sa v cudzom jazyku a popritom si užiť parádne leto.

Máš už plány na toto leto? Ak stále nevieš, čo budeš robiť v letných mesiacoch a tento čas by si radšej investoval do seba, máme pre teba tip. Zdokonaľ sa v angličtine, ktorá sa ti bude hodiť do školy, ale aj do budúcej práce, a stráv pri tom leto na Malte. Bez ohľadu na tvoju jazykovú úroveň a toho, čo by si rád robil na Malte, sa môžeš naučiť angličtinu a zároveň zažiť nezabudnuteľné leto.

Zdroj: VisitMalta.com

A prečo Malta? Angličtina je na Malte jeden z dvoch úradných jazykov. To znamená, že máš možnosť denne a vo všetkých situáciách komunikovať v angličtine. Vycibríš si svoju slovnú zásobu a budeš sa cítiť oveľa sebavedomejšie v rôznych konverzačných situáciách aj vďaka rôznym aktivitám a výletom, ktoré organizujú jazykové školy.

Zdroj: VisitMalta.com

Tento ostrov v Stredozemnom mori je navyše známy svojimi krásnymi plážami, ktoré sú označené modrou vlajkou. Táto značka zaručuje kvalitu služieb, čistotu mora a bezbariérový prístup, vďaka čomu si užiješ nezabudnuteľné leto pri mori. Zapojiť sa môžeš do rôznych vodných športov, ako je potápanie, plachtenie alebo jazda na vodnom skútri. Okrem toho si môžeš užiť aj maltskú kultúru a históriu, pretože ostrov je miestom, kde sa dá vidieť mnoho historických pamiatok. Odporúčame ti záhradné chrámy zasvätené bohyni plodnosti Hagar Quim alebo Mnajdra, prípadne Hypogeum, labyrint podzemných chodieb a komôr. Táto destinácia nadchla aj filmových tvorcov, natáčali sa tu filmy ako Gladiátor a Trója, ale aj úspešný seriál Hra o tróny.

Zdroj: VisitMalta.com

Čo sa týka ubytovania, môžeš si vybrať, či využiješ ubytovanie organizované samotnou školou alebo budeš bývať v maltskej rodine, prípadne sa ubytuješ v jednom z mnohých hotelov, ktoré ponúkajú maltské ostrovy. Nech sú tvoje očakávania od študijného pobytu akékoľvek, práve na Malte nájdeš zábavu, krásnu prírodu či množstvo jedinečných aktivít!