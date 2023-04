Foto: Herečka Rachel McAdams pózuje s chlpatým podpazuším a bez retuše

44-ročná hollywoodska herečka sa fanúšikom rozhodla ukázať svoje pravé ja. Pre magazín Bustle si zapózovala s chlpatým podpazuším, no odhalila aj to, prečo kedysi odmietla hlavné úlohy vo filme Diabol nosí Pradu či Casino Royale.

Bežne sme zvyknutí na to, že celebrity v rámci rozhovorov či fotení pre známe magazíny odhalia nemalý kus svojej duše, no predovšetkým aj tela. Výnimkou nie je ani hollywoodska herečka Rachel McAdams, ktorú môžeš poznať ako slávnu Reginu George z Mean Girls či Allie zo Zápisníka jednej lásky.

Na fotkách pre ženský americký online magazín Bustle sa odhalila, no iným spôsobom. 44-ročná herečka púta pozornosť sexi pózami a predovšetkým chlpatým podpazuším.

Rachel McAdams odhalila v rozhovore pre Bustle viac ako len svoju „dušu“. Na najnovších sexi fotkách pózuje s chlpatým podpazuším. Zdroj: Foto: Bustle/MARK SELIGER

Ako uvádza Daily Mail, hviezda mala na editorov špeciálnu požiadavku: minimum retuše. Na minimálne upravených fotkách sa tak herečka nebojí ukázať naturálnu krásu. Nové zábery berie ako oslavu svojho tela.

Chĺpky v podpazuší, ktoré sa stále u žien berú ako „tabu“, ukazuje herečka na prvom zábere, kde si užíva pohodlný červený gauč v elegantnom čiernom overale. Podobne sebavedomo pózuje aj na fotografii v bielych priliehavých šatách bez rukávov.

Herečka ukázala svetu svoju prirodzenú verziu. Nebojí sa odhaliť podpazušie ani „šokujúcu“ hereckú minulosť. Zdroj: Foto: Bustle/MARK SELIGER

Hviezda, ktorá má syna a dcéru so svojím dlhoročným partnerom Jamiem Lindenom, sa pre Bustle rozhodla zájsť až do detailov. „Pri tomto fotení mám na sebe latexovú spodnú bielizeň. Ale priviedla som na svet dve deti. Toto je moje telo,“ vyjadrila sa a dodala, že cíti potrebu ukázať pravú a nefalšovanú verziu seba samej. „Je OK vyzerať ako najlepšia verzia seba, pracovať na tom a byť zdravý, ale to je pre každého niečo iné.“

V rozhovore promuje svoj nadchádzajúci film Are You There God? It's Me Margaret, ktorý je adaptáciou knižného bestselleru od Judy Blume, trailer si môžeš pozrieť nižšie. McAdams porozprávala aj o tom, prečo si v polovičke roka 2010 dala dvojročnú pauzu od Hollywoodu. Herečka takisto spomenula pre fanúšikov šokujúcu informáciu, že sa rozhodla odmietnuť hlavné úlohy vo filmoch Diabol nosí Pradu, Iron Man, Get Smart, Casino Royale či Mission: Impossible III.

Dôvod bol jednoduchý, „chcela zostať pri zmysloch“ a uprednostnila svoje duševné zdravie, zvládať slávu v mladom veku totiž nebolo jednoduché. Kým s odstupom času to herečka berie ako správne rozhodnutie, pre Bustle sa neváhala zdôveriť, že v minulosti ju prenasledovali výčitky a myšlienky, či nepremeškala svoju veľkú príležitosť. „Trvalo roky, kým som pochopila, čo som intuitívne robila. Myslím, že som vždy nejako tušila, že to bude v poriadku, buď to vyjde, alebo nie,“ hovorí na záver.