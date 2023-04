Niečo v ľudskej DNA zabíja rakovinu. Je vakcína už na dosah ruky?

Vedci tvrdia, že pozostatky starovekých vírusov, ktoré sa milióny rokov ukrývali v ľudskej DNA, pomáhajú telu v boji proti rakovine.

Hoci vírusy si väčšinou spájame s infekciou či nákazou, vedci z britského výskumného inštitútu zistili, že nám môžu byť aj nápomocné. Výskum Inštitútu Francisa Cricka odhalil, že každý z nás má v génoch prastarú vírusovú DNA, ktorú nám odovzdali naši predkovia.

Keď sa rakovinové bunky v našom tele vymknú spod kontroly, spiace pozostatky týchto starých vírusov sa prebudia a do boja proti nádoru povolajú imunitný systém. Píše o tom britský portál BBC.

Chaos „prebudí“ prospešné vírusy

Štúdia uverejnená v časopise Nature poukazuje na to, že vedci si všimli, že ľudia s rakovinou pľúc žili dlhšie, keď sa okolo ich nádoru zhromaždili B-bunky. Tie sú dôležitou súčasťou nášho imunitného systému, ktorý vyrába protilátky. Dokážu bojovať aj proti infekčným ochoreniam, akým je napríklad Covid.

Výskumníci najprv nevedeli, ako presne vplývajú na rakovinu pľúc. Až séria zložitých experimentov so vzorkami od pacientov po testoch na zvieratách ukázala, že B-bunky sa pokúšajú bojovať proti zvyškom „endogénnych retrovírusov“.

Tie sa pred desiatkami miliónov rokov stali súčasťou nášho genetického kódu. Majú ich aj ľudoopy. V skutočnosti, viac ako 8 % z toho, čo si predstavujeme ako „ľudskú“ DNA, má takýto vírusový pôvod. V rakovinovej bunke nastáva chaos, ktorý aktivuje fragmenty týchto prastarých vírusov, a imunitný systém vďaka tomu rozpozná hrozbu.

Sme blízko k vakcíne?

„Imunitný systém sa nechá oklamať a myslí si, že sa nádorová bunka infikovala a snaží sa vírus zlikvidovať. Je to akýsi poplašný systém,“ povedal profesor George Kassiotis, vedúci oddelenia retrovírusovej imunológie v centre biomedicínskeho výskumu. Aby imunitný systém zničil vírus, začne útočiť na „infikované“ bunky. V skutočnosti ale napáda rakovinové bunky.

„Ide o pozoruhodný zvrat v úlohe retrovírusov, ktoré v čase svojej najväčšej slávy mohli u našich predkov spôsobovať rakovinu, pretože napádajú našu DNA. Teraz nás však pred rakovinou chránia, čo považujem za fascinujúce,“ dodal.

Tím chce tento objav využiť na navrhnutie vakcín, ktoré by mohli slúžiť na liečbu alebo prevenciu rakoviny. Táto štúdia je jednou z mnohých, ktoré poukazujú na to, že by sa tento inovatívny prístup k liečbe rakoviny raz mohol stať realitou, hovoria vedci.

Začiatkom tohto roka spoločnosť BioNTech oznámila, že bude spolupracovať s britskou vládou na klinických skúškach liečby rakoviny pomocou nových mRNA vakcín. Biotechnologická spoločnosť vtedy oznámila, že vakcíny by mohli liečiť pacientov s pokročilou rakovinou a zabrániť recidíve, teda opätovnému návratu ochorenia.

Odhaduje sa, že do roku 2030 by mohli pomôcť 10-tisíc pacientom. Odborníci očakávajú, že budú lacné, relatívne jednoduché na výrobu a distribuované po celom svete – podobne ako pri vakcínach proti ochoreniu covid-19.