Záchranári si dokážu poradiť s pacientom v CPZ či vo vani: v podaní prvej pomoci im nezabráni ani stroboskop (Reportáž)

Záchranári sa počas svojej práce denne dostávajú do nezvyčajných a zložitých situácií, s ktorými si musia vedieť poradiť. Neraz zasahujú na miestach so zložitým prístupom, slabým osvetlením a v stiesnených priestoroch. Práve na toto všetko ich má pripraviť novootvorené tréningové centrum v Komárne.



Ako počas jeho prehliadky pre Refresher prezradil veliteľ centra Patrik Brna, ide o jediné podobné miesto svojho druhu na celom Slovensku. „Naše tréningové centrum je zamerané na široké portfólio workshopov, simulácií a kurzov. Keďže chceme robiť simulačnú medicínu na svetovej úrovni, museli sme sa vyrovnať simulačným centrám, ktoré vo svete fungujú už dlhé roky,“ doplnil záchranár.

Nové výcvikové centrum je totižto vybavené viacerými vychytávkami, vďaka ktorým záchranári dokážu dôveryhodne nasimulovať rôzne situácie a priestory. Pomocou svetelnej technológie dokážu počas simulácie nešťastia v miestnosti vytvoriť napríklad klubovú atmosféru obohatenú o pestrofarebné blikanie či zapnúť stroboskop. Iné miestnosti sú zase navrhnuté tak, aby čo najpresnejšie zodpovedali klasickým obytným priestorom, ako napríklad spálňa, detská izba či kúpeľňa, v ktorej často býva nedostatok miesta – čiže sa v nej záchranári musia vedieť pomestiť.

Tréning v kryte civilnej ochrany

Návšteva nového simulačného centra záchranárov nás prekvapí už na začiatku. Miesto obrovskej haly nás totiž záchranári vezmú stiesnenými chodbičkami a schodmi do podzemia.

Tréningové centrum sa nachádza v civilnom kryte. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Veliteľ centra Patrik Brna hovorí, že pôvodne chceli urobiť do priestorov väčší zásah. „Ide o kryt civilnej ochrany, ktorý sme chceli úplne prerobiť. Pre situáciu na Ukrajine sme však tieto plány prehodnotili a zachovali všetko – dokonca aj vzduchotechniku, ktorou by mal takýto úkryt disponovať,“ doplnil s tým, že i keď dnes už ide o tréningové centrum, priestory by v prípade potreby dokázali plne spĺňať aj svoj pôvodný účel.

Po niekoľkých metroch vyjdeme z úzkej chodbičky do veľkej rozvetvenej chodby, záchranár zastane, aby nám priblížil účel centra. „Hoci tento priestor chceme využiť aj na vzdelávanie laikov v podávaní prvej pomoci, prioritne je zameraný na lekárov a záchranárov zo zdravotnej služby či z urgentnej medicíny.“

Tréningové centrum spĺňa aj účel krytu. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Podľa jeho slov sa v centre najčastejšie simulujú výjazdy, pri ktorých musia záchranári riešiť u pacientov náhle zastavenie krvného obehu, závažné traumy, masívne krvácanie, ale aj problémy s dýchaním, a to napríklad so spriechodnením a zaistením dýchacích ciest, s intraoseálnymi prístupmi (prístup umožňujúci podávanie liekov cez ihlu zavedenú do dreňovej dutiny dlhých kostí – pozn. red.), neurologickým špecifickým vyšetrením alebo rozoznaním správneho EKG.

„So všetkými týmito situáciami sa záchranári každodenne stretávajú v teréne, a preto sa im chceme venovať, aby sa naši ľudia mohli zlepšovať a poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ dodáva Brna.

Pod dohľadom

Z priestrannej chodby sa spolu so záchranármi presunieme do jednej menšej miestnosti, ktorá vyzerá ako vypočúvacia miestnosť FBI. Na celej ľavej strane ju totiž lemuje jednostranne – dovnútra – nepriehľadné sklo, pod ktorým je stôl s mikrofónom a počítačom. Na jeho obrazovke je v reálnom čase z rôznych uhlov snímaná miestnosť za sklom. Práve v miestnosti oddelenej sklom sa podľa slov Brnu počas tréningu nachádzajú záchranári.

Veliteľská miestnosť. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

„Nachádzame sa vo veliteľskej miestnosti. Inštruktor odtiaľto dokáže vďaka počítaču obsluhovať kamery a taktiež vie cez tzv. ,boží hlas‘ či intercom navigovať posádku za sklom pri neštandardných situáciách,“ priblíži veliteľ.

Kamery vo veliteľskej miestnosti. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Hneď za veliteľskou miestnosťou sa nachádza zázemie pre inštruktorov. Brna prezradí, že práve v tejto miestnosti si môžu dopriať kávu alebo si spraviť krátky brífing. Keď cez ňu prejdeme, pred nami sa objavia ďalšie tri ‚izby‘, a to veľmi malé a stiesnené.

Simulovaná CPZ. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

„Pred sebou máme miestnosti, akými sú napríklad cela predbežného zadržania, kúpeľňa či sklad, ktoré sú špecifické tým, že majú zmenšený priestor. Práve malé priestory môžu spôsobiť, že zásah záchrannej služby sa stane zložitejším. Niekedy je totiž náročné v malom priestore diagnostikovať a zachraňovať pacienta,“ doplní Brna s tým, že najmä kúpeľne, v ktorých sa stávajú mnohé úrazy v domácnosti, zvyknú byť pre záchranárov výzvou – o to väčšou, keď je pacient mokrý a ťažký.

Simulovaná kúpeľňa. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Po krátkom výklade sa spoločne presunieme na chodbu, kde každého zaujme úzka šachta. Brna spresní, že ide o únikový východ. „V tomto tuneli či v odvetrávacej šachte dokážeme simulovať extrakciu pacienta zo stiesnených priestorov,“ poznamená.

Keď prejdeme jednu stranu veľkej chodby, vydáme sa preskúmať miestnosti na druhej. Prvú z nich ešte pripravujú. Bude v nej celý interiér sanitky tak, ako ho záchranári poznajú, aby sa vo vozidle vedeli čo najrýchlejšie orientovať.

Šachta. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

V ďalšej stredne veľkej miestnosti nachádzame dve postele s figurínami. Brna priblíži, že ide o priestor, ktorý je modulovateľný na detskú izbu, kuchyňu či obývačku.

Podobne to je aj s ďalším priestorom, ktorého vybavenie záchranári prispôsobujú podľa toho, aký kurz idú aktuálne vyučovať.

Simulovaná detská izba. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

V akcii

Potom čo máme prezretý takmer celý „tréningový úkryt“, Brna nám navrhne, aby sme sa opäť vrátili do simulačnej miestnosti. Tentoraz však na nás už za sklom čakajú záchranári, ktorí možnosti simulačného centra predvedú naplno.

Záchranná akcia v klube osvietenom farbami. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Zatiaľ čo skupinka záchranárov oživuje figurínu, miestnosť za sklom začne blikať rôznymi farbami. Na monitore počítača môžeme sledovať, kedy a čo s figurínou robia. Pozorne to sleduje aj inštruktor, ktorý práve cez intercom komunikuje s posádkou.

„Priestor za sklom je najdôležitejšou miestnosťou nášho centra – ide o simulačnú miestnosť s možnosťou rôznych svetelných efektov, ako napríklad blikanie, zmeny rôzneho farebného spektra či stroboskop. Taktiež ju vieme zadymiť alebo v nej spustiť rôzne zvukové efekty,“ doplní veliteľ s tým, že jej výhodou je aj to, že inštruktor nemusí byť priamo v centre diania, ale záchranárov sleduje cez priehľadné sklá a kamerový záznam, ako to vidíme na vlastné oči.

Keď sa namáhavá akcia posádky podarí a figurína je stabilizovaná, spoločne sa presunieme do poslednej miestnosti s veľkým televízorom a so stoličkami. „Nachádzame sa v debriefingovej miestnosti vybavenej televízorom a rôznymi postermi o správnych záchranárskych postupoch. Tu si môže posádka prehrať svoj postup, aby sami videli, či naozaj spravili všetko najlepšie alebo je niekde ešte priestor na zlepšenie,“ doplní Brna.

Debriefingová miestnosť. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Simulácia autonehody

Hoci máme už celé nové tréningové centrum preskúmané, záchranári nás ešte zavedú na dvor budovy. Tam už na nás čaká zadymené odstavené auto s pasažierom v bezvedomí. Záchranná služba si pre nás pripravila poslednú, veľmi zaujímavú simuláciu.

Len čo sme sa rozostúpili okolo auta, pred nami sa zjavila sanitka s majákmi a vystúpila z nej celá posádka. Do troch minút stihli zakliesneného vodiča v bezvedomí vyslobodiť, zastabilizovať a naložiť do záchranného vozidla. Keď sme videli, ako rýchlo a efektívne dokážu pracovať pod stresom, uvedomili sme si, že pri záchrane života sú dôležité sekundy. Práve tieto sekundy im môžu dať skúsenosti, ktoré naberú v novom tréningovom centre.

Simulácia nehody. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

Ako na začiatku spomínal veliteľ centra, skúsenosti z neho si môže zobrať aj široká verejnosť. Organizovať v ňom sa totiž chystajú napríklad kurz Stop the Bleed, ktorý je určený aj pre laikov a učia v ňom efektívne zastaviť krvácanie.

„S krvácaním sa môže človek stretnúť hocikde a hocikedy, či už v práci, doma, alebo vo voľnom čase. Je potrebné vtedy správne zakročiť, lebo ak je to krvácanie masívne, pacient môže vykrvácať v priebehu pár desiatok sekúnd až minút,“ doplní Brna s tým, že aj štandardný kurz prvej pomoci sa budú snažiť uchádzačom spraviť zážitkovo – nad rámec legislatívy.

Veľitel tréningového centra Patrik Brna. Zdroj: Refresher/Lukáš Čelka

„Okrem toho chceme robiť aj zážitkové kurzy pre verejnosť, v rámci ktorých budeme simulovať rôzne simulácie ako záchranárom. Nebudeme od nich chcieť však diagnostiku a liečbu, ale základnú prvú pomoc. Tým, že ich dostaneme do nejakej krízovej situácie a stresu pomocou hluku, farebných svetiel či dymu, odnesú si z kurzu reálnejší zážitok a v realite, ak sa s prvou pomocou niekedy stretnú, budú vedieť správne zareagovať,“ doplnil na záver veliteľ tréningového centra.

