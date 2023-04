AKTUÁLNE: Chytili hajlujúceho agresora, ktorý v centre Bratislavy napadol turistu. Zistili, že po útoku pokračoval v násilí

Polícii sa podarilo zadržať hajlujúceho agresora, ktorý v centre Bratislavy napadol turistu z Nového Zélandu.

Muž teraz čelí obvineniu z trestného činu výtržníctva, ktoré vzniesol poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I. Po útoku na turistu pritom pokračoval v násilí a do tváre udrel cestujúceho v električke.





Incident sa odohral v centre Bratislavy

Muž koncom minulého mesiaca napadol Novozélanďana, ktorý so svojou priateľkou okolo 22.00 h prechádzal po Kamennom námestí v centre hlavného mesta.



Podľa informácií polície obvinený údajne fyzicky napadol poškodeného, a to úderom päsťou do zadnej časti hlavy. Po napadnutí nastúpil do električky MHD v smere do mestskej časti Dúbravka. V električke takisto fyzicky napadol ďalšieho muža, a to úderom päsťou do oblasti tváre. Polícia neskôr zistila, že obvinený sa dopustil priestupku proti občianskemu spolunažívaniu v júli minulého roka a za toto konanie bol riešený hliadkou mestskej polície.



Na základe incidentov bol spracovaný podnet na väzobné stíhanie. Obvinený je v súčasnosti stíhaný väzobne. V prípade preukázania viny mu za takéto konanie hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.