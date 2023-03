České bistro rozdelilo ľudí na dva tábory. Deti u nás musia rešpektovať pravidlá, inak nie sú vítané, oznámilo zákazníkom.

České bistro Marthy's Kitchen na svojich sociálnych sieťach zverejnilo niekoľko pravidiel, ktoré od zákazníkov vyžaduje dodržiavať. Rodičia nesmú prebaľovať deti na jedálenskych stoloch, svojim ratolestiam nesmú povoliť pobehovať po priestoroch bistra, či napríklad deťom nesmú povoliť svojim krikom obťažovať zákazníkov.

Príspevok vyvolal na internete veľký rozruch. Niektorí ľudia pravidlá vítajú a vnímajú to ako dôvod, prečo bistro navštíviť. Iní tieto pravidlá považujú za diskriminačné.

Náš podnik, naše pravidlá

Zoznam siedmich pravidiel, ktoré musia rodičia dodržiavať, doplnilo bistro Marthy's Kitchen o pár slov. Uviedlo, že podnik je baby-unfriendly, avšak rešpektujúcich rodičov budú rešpektovať aj oni. „Verte nám, že máme radi ako deti, tak zvieratá. ALE! Sú miesta, ktoré sú pre deti uspôsobené – to my nie sme. Sú miesta, kde sa musíte s deťmi prispôsobiť vy – to my sme,“ uviedlo.

„Vieme, že väčšina hostí sa u nás chce v pokoji najesť a zrelaxovať a my hájime záujmy väčšiny. Zo skúsenosti vieme, aký tenký ľad dieťa v reštaurácii je, preto v prípade nerešpektovania pod príspevkom vypneme komentáre. Nevedieme diskusiu, jasne žiadame o dodržiavanie našich pravidiel, preto si prosím naše pravidlá prečítajte,“ dodalo.

Časť verejnosti tento krok uvítala. V komentároch na sociálnych sieťach sa často objavujú slová ako „vaše bistro, vaše pravidlá“, „viac takých podnikov“ alebo „kiežby to tak bolo všade“. Je zrejmé, že niektorí ľudia si chcú vychutnať dobré jedlo bez prítomnosti detí a sú radi, že majú túto možnosť konečne aj v Česku.

Je to nepriateľstvo voči deťom, znie z druhého tábora

Tento krok si na sociálnych sieťach vyslúžil aj veľkú kritiku od ľudí, ktorým deti v reštauráciách neprekážajú.

„To znie minimálne, ako keby autora už po niekoľkýkrát pohrýzlo stádo divokých bábätiek. Kto napíše niečo týmto štýlom podľa mňa všeobecne nemá rád ľudí. V tom prípade majú aspoň ľudia, ktorí nemajú radi ľudí, svoje miesto,“ pridali sa ďalší.

Odporcovia pravidiel sa zhodujú na tom, že Česi a Češky nenávidia deti a majú neustálu potrebu kázať o disciplíne ich rodičov. Spoločnosť je podľa nich nastavená tak, že rodičom hovorí, že deti môžu mať, ale hlavne s nimi nikam nemajú chodiť, aby nikoho neobťažovali krikom.

Bistro si s kritikou hlavu neláme

Prevádzkovatelia bistra Marthy's Kitchen samozrejme negatívnu kritiku zaznamenali, avšak za svojimi pravidlami si stále stoja. „Nejde nám o to zamedziť vstupu rodičom s deťmi, ale o to zamedziť vstupu nevychovaným rodičom. Preto nedávame nálepku s preškrtnutým dieťaťom. Predpokladáme, že je to z kontextu textu jasné,“ reaguje bistro.

„Otázkou zostáva, prečo vám prekáža, keď požiadame o dodržiavanie pravidiel návštevníkov. Všetky uvedené body sú stále opakujúce sa skutočnosti, takže je celkom logické, že to spíšeme ‚ako pre blbcov‘. Vážne si myslíte, že sme takí ignoranti, že by sme spisovali takéto príspevky, pokiaľ by sme neriešili takéto problémy dlhodobo a opakovane? Nepotrebujeme radiť, čo a ako máme napísať. Potrebujeme, aby niektorí ľudia pochopili súvislosti,“ reagovalo bistro na Facebooku.

