V Rusku divákom prezentovali kontroverzný prieskum. Respondentov sa pýtali, ako by mala vláda reagovať na dodávku rakiet zo strany Veľkej Británie pre Ukrajinu.

Až 90 % opýtaných by rakety namierilo na Londýn. 7 % z nich by Britániu žiadalo o prehodnotenie plánov a len 3 % by Britániu žalovalo na medzinárodnom súde.

V ruskej televízii zaznelo: „Pošlime jednu raketu do centra Bratislavy. Tam, kde sedia všetci lídri krajiny vrátane premiéra.“ Vyhrážky zazneli aj na adresu Rigy a Varšavy. Moderátor sa vysmieva krajinám, ktoré pomáhajú napadnutej Ukrajine. Ruskí „experti“ si vraj myslia, že by sme sa začali správať inak.

Slovensko je pre Rusko nepriateľským štátom

Ruská federácia označila Slovenskú republiku za nepriateľský štát už pred časom. „Predstavitelia Ruska hovoria o obnovení systému spred roka 1997, čím Slovensku okrem iného prikazujú odchod z Európskej únie a NATO,“ upozorňuje polícia.



Rusko sa Slovensku a ďalším štátom za pomoc Ukrajine vyhráža opakovane. Pred niekoľkými týždňami Slovensko a Poľsko vo vysielaní označili za továrne vojenskej techniky pre Ukrajincov a pohrozili útokom.

Už od začiatku konfliktu sa Rusko oháňa demilitarizáciou nielen Ukrajiny, ale aj celého NATO.

