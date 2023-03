13-ročný influencer vzdeláva Slovákov. Kto je Vratko Štupeľ?

Tento chlapec sa rozhodol zmeniť svoje okolie. Všimol si si jeho príspevky na sociálnych sieťach?

Sajfa a Fero Joke sa pohádali v novom tiktokovom videu. Vybehli sme do centra Bratislavy robiť anketu, tentoraz nás zaujímalo, kto je najnamyslenejší influencer. Naším prvým respondentom bol Sajfa, ktorý takmer bez premýšľania označil komika Fera Jokea. Mal ho spočiatku rád, no jeho požiadavky sú v poslednom čase až prehnané. Fera to celkom naštvalo a nesúhlasil. Za pravdu mu dal nakoniec aj Sajfa.

Influenceri sa zhodli, že tento „titul“ si zaslúži Vratko Štupeľ, ktorý sa stal novou tvárou kampane Slovensko zálohuje. „Fero Joke bude v jarnej kampani v TV aj na billboardoch spolu s Vratkom, potom už bude kampane viesť sám Vratko. Sajfa sa do kampane chtiac-nechtiac dostal tým konfliktom o namyslených influenceroch. Snáď si to chalani medzi sebou vydiskutujú,“ povedal Braňo Macko, creative director agentúry Ponyhouse, ktorá stojí za novou kampaňou Slovensko zálohuje. Kto si tento „titul najnamyslenejšieho“ zaslúži podľa teba?

O dôležitosti zálohovania Sajfa a Fero Joke hovoria na svojich sociálnych sieťach pravidelne. „Fero Joke a Sajfa sú super a v predchádzajúcej kampani zálohovaniu veľmi pomohli. Keď sme však našli Vratka Štupľa, vedeli sme, že on je nová hviezda kampane. Má zápal pre vec a je to správny špekulant. Vie sa obracať vo svete,“ objasňuje Braňo Macko.

Kto je Vratko Štupeľ?

Vratko Štupeľ je obyčajný chlapec, ktorý si privyrába na svoje vreckové. Vo svojom okolí videl veľa odpadu, a preto sa rozhodol, že začne odhodené plastové fľaše a plechovky zbierať a následne zálohovať. Obaly od nápojov zbiera v škole, doma, okolo bytovky či u susedov, ktorým sa nechce. Zapáčilo sa mu to natoľko, že o tejto aktivite nahral pieseň, ktorú čoskoro budeš môcť počuť.

Vratko chce svojmu okoliu a rovesníkom ukázať, ako sa dajú veci zmeniť aj bez väčšej námahy. Svoj obsah tvorí najmä na Instagrame a Tiktoku, no má aj vlastný web. Mladý influencer má niekoľko nápadov, ktoré bude počas roka postupne odhaľovať. „Vratka motivuje láska k prírode a k peniažkom. My sme mu len dali mediálny priestor. Detaily toho, kde všade Vratka stretneš, ešte nie sú úplne jasné, chalan má influencerské maniere a dúfame, že s jeho agentom všetko dohodneme. Ale bude aj offline medzi ľuďmi, to vieme povedať naisto,“ vysvetľuje Braňo Macko, creative director agentúry Ponyhouse.

Zálohovanie na Slovensku

Zálohový systém funguje od 1. januára minulého roka. Z toho dôvodu si za každý nápoj v plastovej fľaši alebo plechovke s objemom 0,1 až 3 litre priplatíš 15 centov. Tieto fľaše a plechovky sú označené písmenom „Z“ alebo nápisom „Zálohované“. Výnimku majú len mliečne nápoje, sirupy a tvrdý alkohol. Keď prázdny obal vrátiš na odberné miesto, svojich 15 centov dostaneš späť. V opačnom prípade vyhadzuješ svoje peniaze do koša, a to doslova.

Vo väčšine veľkých supermarketov nájdeš odberné automaty, menšie potraviny obaly skenujú ručne. Daj si však pozor, plastové fľaše a plechovky musia byť úplne prázdne, nestlačené a nepoškodené. Vo svojom okolí určite nájdeš hneď niekoľko odberných miest, do zálohového systému je ich prihlásených viac ako 3 000. Ich zoznam nájdeš tu. Zálohovanie sa oplatí nám aj prírode.

