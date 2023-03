Peter Pellegrini: Transrodoví ľudia neohrozujú tradičnú rodinu. Nerobme z toho vojnu (Anketa)

Skupina ultrakonzervatívnych poslancov z klubov OĽaNO a Sme rodina sa snaží sťažiť život transrodovým ľuďom. Do parlamentu predložili návrh zákona, ktorý by znemožnil transrodovým ľuďom zmeniť rodné číslo v občianskom preukaze. V praxi by to znamenalo, že by nemohli prejsť právnou tranzíciou.

Poslancov v parlamente sme sa v ankete pýtali, čo hovoria na tento kontroverzný zákon a ako celkovo vnímajú tranzíciu. Kým niektorí považujú transrodových ľudí za ohrozenie tradičnej rodiny, iní sa ich zastávajú. „Transrodoví ľudia neohrozujú tradičnú rodinu. Nerobme z toho vojnu,“ hovorí predseda Hlasu Peter Pellegrini.

Tento návrh zákona by transrodovým ľuďom veľmi skomplikoval život. Búria sa proti nemu viaceré neziskové organizácie, ktoré bojujú za práva LGBTI+ ľudí, vrátane Iniciatívy Inakosť či Dúhy.sk. Poslanci o ňom budú hlasovať počas aktuálnej schôdze. Viac sa dozvieš v našej ankete.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.